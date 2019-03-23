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Çakır’dan Erzurumspor uyarısı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, bazı kesimlerin Erzurumspor aleyhinde bir takım karalama kampanyalarına giriştiklerini hatırlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Çakır’dan Erzurumspor uyarısı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, bazı kesimlerin Erzurumspor aleyhinde bir takım karalama kampanyalarına giriştiklerini hatırlattı.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurumspor’un aleyhinde oluşturulmak istenen olumsuz algıya tepki gösterdi. Çakır, “Görünen o ki, kişisel hırs ve çıkarlarına Erzurumspor’u alet etmek isteyenler var. Perde arkasında bekleyip, kükremeye çalışan sözde aslanlar var. Ama bilinsin ki; Erzurumspor’un sevdası dağlar kadar olan aslan gibi bir taraftarı var” dedi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından bazı kesimlerin Erzurumspor aleyhinde bir takım karalama kampanyalarına giriştiklerini hatırlattı. Çakır, “Erzurumspor, hiç kimsenin babasının malı değildir; hele hele mirasyedilerin göz dikeceği kadar da ucuz değildir” uyarısında bulunarak, “Birileri kendi kişisel çıkarları ve makam arzuları yüzünden takımı harcamaya çalışıyor. Buna Erzurum kesinlikle müsaade etmez” diye konuştu.


TARAFTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU


Erzurumsporlu taraftarlara çağrıda bulunan ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurumspor taraftarları Türkiye futbol kamuoyunda öyle bir imaj ortaya koydu ki; yılların kulüplerini bile kıskandırdı. Ortada böyle bir imaj dururken, birilerinin dolduruşuna gelinmemeli, birilerinin çirkin hesaplarına ve planlarına alet olunmamalıdır. Trabzonspor maçında yönetimi istifaya davet eden sözde taraftarlar, belki iyi niyetli olsalar bile perde arkasında sinsice bekleyen sözde aslanların ekmeğine yağ sürmüş oldular” şeklinde konuştu.


TAŞ KAFALILAR BENZETMESİ


Erzurumspor’un Süper Lig’de kalma mücadelesi verdiğini ve bunun da bir hakikat olduğunu dile getiren Çakır, “Kim ne derse desin, şans mavi beyazlı ekipten yana. Bu takım nerelerden nerelere geldi, aynı yükselişi bundan sonra da sürdürecek. Yeter ki, takımın yoluna döşenmek istenen taşlara dikkat edelim. Ve şunu unutmayalım ki, bu takımın başına ne geldiyse, perde arkasında bekleyen o taş kafalıların yüzünden geldi. Onlara prim vermeyelim, ekmeklerine yağ sürmeyelim, oyunlarına alet olmayalım. Takımımızın her daim yanında ve destekçisi olalım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:24
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