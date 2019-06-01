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Çakır’dan Ereğli’ye ağır ceza mahkemesi müjdesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine HSYK kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi kuruluyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:32
Çakır’dan Ereğli’ye ağır ceza mahkemesi müjdesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine HSYK kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi kuruluyor.


Kdz. Ereğli’nin büyük eksikliği olan ve avukatlar ile vatandaşların yoğun isteği doğrultusunda Kdz. Ereğli Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi kurulma kararı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli’ye Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulması noktasında seçim sürecinde başlattıkları çalışmanın sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ereğli’ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Çakır açıklamasında “Kdz. Ereğli’mize Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulması hem Zonguldak Adliyesi’nin iş yükünü hafifletecek hemde Ereğli ve Alaplı’dan ağır cezada davası olanlar ve yakınları mahkeme süreçlerini artık Ereğli Adliyesi’nden takip edebilecekler. Ben Ereğli’mize ağır ceza mahkemesinin kurulmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendi olmak üzere Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Başsavcımız Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli TSO Başkanımız Arslan Keleş, Av. Adem Öztürk, Av. Mehmet Ayhan, belediye başkan adayımız Erol Şahin ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:32
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