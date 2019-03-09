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Çakır’dan ekonomik kurtuluş çağrısı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Ümit ediyoruz Erzurum’da en kısa sürede sosyo-ekonomik kurtuluşu da yaşarız” dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:30
Çakır’dan ekonomik kurtuluş çağrısı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Ümit ediyoruz Erzurum’da en kısa sürede sosyo-ekonomik kurtuluşu da yaşarız” dedi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurum’da Mart ayı düşman işgalinden kurtuluş demek. Ümit ediyoruz Erzurum’da en kısa sürede sosyo-ekonomik kurtuluşu da yaşarız” dedi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum’un ilçeleriyle birlikte düşman işgalinden kurtuluşuna tanıklık eden Mart ayının, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine milli coşkuya sahne olacağını söyledi. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Mehmet Musa Çakır, “101 yıl önce bu ayda milli kurtuluşumuz olmuş. En büyük arzumuz, ekonomik açıdan kurtuluşumuzu da görebilmemiz. Çünkü şehrimizin buna çok ihtiyacı var” diye konuştu.


ERZURUM ÖNEMLİ BİR MİSYONA SAHİP


Erzurum’un binlerce yıllık tarihi geçmişi boyunca hep önemli bir misyon üstlendiğini anlatan Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, “Bu şehir medeniyetlere beşiklik etmiştir; çünkü tarihin seyrine yön vermek isteyenler kilit olarak bu kenti görmüşlerdir. Hakikaten de öyledir; Erzurum, Anadolu’nun önsözüdür, muhkem bir kalesidir ve güvenlik sigortasıdır. Erzurum’un binlerce yıllık tarihi boyunca sürekli ele geçirilmek istenmesinin altında yatan sebep de budur. Milli kurtuluşumuzu bundan 101 yıl önce elde ettik; şimdi sıra ekonomik kurtuluşumuza gelmiştir. Bunu da şehrin tüm katmanlarıyla birlikte hepimizin aynı anda istemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI


31 Mart’ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır, “Göreve gelecek olan belediye başkanlarımız, sadece şehirleşme anlamında değil, Erzurum’un sosyo-ekonomik kalkınmasına da öncülük edecek adımlar atabilmelidir. Erzurum’un böyle bir yaklaşıma ve bunu mümkün hale getirecek vizyon projelere ihtiyacı vardır. Kentteki işsizlik sorununun çözümüne yönelik olarak yeni istihdam alanları oluşturulmalı ve özellikle de gençlerimiz maişet kaygısından kurtarılmalıdır. Şehrin kendine has potansiyelleri çok iyi bir biçimde değerlendirilmeli ve Erzurum eskiden olduğu gibi Anadolu’nun yeniden ticaret merkezine dönüştürülmelidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:30
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