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Çakır’dan Basın Bayramı mesajı

Anadolu Basın Birliği Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Çakır’dan Basın Bayramı mesajı

Anadolu Basın Birliği Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çakır mesajında, “Çok seslilik, demokrasinin vazgeçilmez bir mekanizmasıdır ve bu mekanizmadan yoksun toplumlar, demokrasiyi hiçbir zaman özümseyemez ve demokratik değerlere asla sahip olamazlar. Bu yüzden basın, demokrasinin ihtiyaç duyduğu en önemli araçlardın birisidir. Basının olmadığı yerde ne demokrasiden ve ne de gelişmiş bir toplumdan söz edilebilir” dedi.


Türkiye’de 24 Temmuz’un her yıl Basın Bayramı olarak kutlandığını ve Türk basınının bundan 111 yıl önce sansürden kurtulduğunu dile getiren Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Sansür, elbette kabul edilebilir bir uygulama değildir, olamaz da Ancak, basın meslek ahlakından yoksun olmak, mesleğin onur ve şerefini ayaklar altına almak ve aldırmak, sansürden çok daha derin bir yaradır. Ve ne yazık ki bu yaralara son zamanlarda Erzurum’da da rastlamak mümkün hale gelmiştir” diye konuştu.


“ERZURUM ESASEN BİR BASIN MEKTEBİDİR”


Erzurum’un öteden beri bir basın şehri olduğunu ve yine bu şehirde çok kaliteli gazetecilerin yetiştiğini anlatan Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, “Erzurum’daki basın-yayın faaliyetleri ve medya sektörü, bugün Türkiye’nin en gelişmiş kentlerini bile geride bırakabilecek muazzam bir niteliğe sahiptir. Bugün yaygın birçok basın kuruluşunda Erzurum’un yetiştirdiği birbirinden usta gazetecilere ve yorumculara rastlamak pekâlâ mümkündür. Kısacası Erzurum, bir basın mektebidir, gazetecilik okuludur. Önemli olan bu niteliği muhafaza edebilmek ve geriden gelen kuşaklara aktarabilmektir. Bunun için de meslek örgütlerine çok büyük sorumluluklar düşmektedir” şeklinde konuştu.


“ERZURUM’DA BAŞARI BİR GELENEKTİR”


Erzurum’daki basın sektörü çalışanlarının gündeme damgasını vuran işlere sürekli imza attıklarının altını çizen Çakır, “Başarı ve kalite, Erzurum’daki basın sektörü için artık bir gelenek halini almıştır. Bize de süreçte bu geleneği canlı tutmak düşer. Bu manada mesleğimizi küçük düşüren, meslek ahlakını hiçe sayan, meslekle uzaktan-yakından ilgisi olmadığı halde kendini meslek erbabı gibi pazarlamaya çalışanlarla da mücadele edeceğiz. Bugün sansürün kaldırılışının yıldönümü ama bu güzide mesleği şahsi çıkar ve menfaatlere alet etmek, bilinmelidir ki; çok daha derin bir yara demektir. Ne yazık ki, Erzurum’da da son zamanlarda bu tarz yaralara rastlamak mümkün hale gelir olmuştur. Ama şurası muhakkak ki; Erzurum basını bu yaraları da kökünden temizlemesini bilecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
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