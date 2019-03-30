Çakır’dan Aziziye için seçim uyarısı

Gazeteci Mehmet Musa Çakır, 31 Mart seçimlerinin hayırlı gelişmelere vesile olması dileklerinde bulundu. MHP’den Aziziye Belediye Başkanlığı’na aday adaylığı bulunan Çakır, Cumhur İttifakı kapsamında adaylığını geri çekmiş ve AK Partili aday Muhammed Cevdet Orhan’a tam destek vereceğini açıklamıştı.

Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Musa Çakır, seçim sürecine yönelik olarak yaptığı değerlendirmede, yerel yönetimlerin, şehirlerin gelişip büyümesindeki en önemli faktörlerden birisi olduğunu belirterek, 31 Mart seçimlerinin bu manada hayırlı sonuçlara ve hayırlı gelişmelere vesile olmasını diledi. Aynı zamanda Anadolu Basın Birliği’nin (ABB) Erzurum Şube Başkanı olan Çakır, seçim sürecinin başında kendisinin de MHP’den Aziziye Belediye Başkanlığı’na talip olduğunu anımsatarak, “Bilindiği üzere Cumhur İttifakı kapsamına Aziziye ilçemiz de dahil edildiği için ortak adayımız Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan olmuştu. Biz de o günden beri Sayın Orhan’ın destekçisiyiz” dedi.

AZİZİYE BİRLİK YA DA KOOPERATİF DEĞİLDİR

Aziziye’nin Erzurum’un giriş kapısı olduğunu ve vizyonsuz yöneticilerin eline bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizen Mehmet Musa Çakır, “Aziziye’yi yönetmek vizyon ister, öngörü ister, kabiliyet ister, yetenek ister. Aziziye Erzurum’dur, Aziziye Erzurumludur. Aziziye’yi yönetebilmek için Erzurum’u özümsemiş ve içselleştirmiş olmak gerekir. Aziziye şirket değildir, ticarethane değildir, hele hele hayvancılık birliği ya da kooperatifi hiç değildir. Bu yüzden herkes kendi işini yapacak ve sıkletine uygun pozisyonların peşinde koşacak. Bu manada Cumhur İttifakı kapsamında desteklediğimiz ve sonuna kadar yanında olduğumuz Muhammed Cevdet Orhan için Aziziye Belediye Başkanlığı için tam da biçilmiş bir kaftandır” diye konuştu.

15 TEMMUZ RUHU MİLLİ BİR RUHTUR

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Mehmet Musa Çakır, “Erzurum’un 15 Temmuz’da ortaya koyduğu duruş, milli ve yerli bir duruştu. Tavanında da millet vardı, tabanında da millet vardı. Bu ruh bugün de dimdik ayakta. 31 Mart seçimleri işte bu ruhun gücüne güç katması açısından da önemlidir. Bu ruh bütünlüktür, birliktir, beraberliktir. İnanıyorum ki; Aziziyeli seçmenler bu birlikteliğin devamından yana tavır koyacak ve Aziziye’yi yeniden ehil ellere emanet edecektir” şeklinde konuştu.