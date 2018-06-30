Çakıcı tehdit etmişti... Hakan Albayrak sessizliğini bozdu!

Alaattin Çakıcı’nın Karar Gazetesi'nin sahibi Mehmet Aydın ve 6 yazarı hakkında attığı iddia edilen ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Alaattin Çakıcı yattığı yerden dehşete düşüren mesajlar veriyor. Dün Erdoğan hakkında yaptığı açıklamayı haberleştiren Karar Gazetesi'nin sahibini ve yazarlarını hedefe koyan Çakıcı, alenen ölümle tehdit etmişti. Söz konusu mesajın Instagram hesabından yayınlanıp silindiği iddia edilmişti. Dehşete düşüren mesajın gerçekliği sorgulanırken avukatından gelen açıklama yazılanların gerçek olduğunu ortaya koymuştu.

Tehdit edilen isimler arasında bulunan Karar yazarı Hakan Albayrak, konuyla ilgili bir yazı kaleme alarak sessizliğini bozdu. 30 Haziran 2018 tarihli “Teşekkür” başlık yazısında Albayrak şunları yazdı:

“Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü Al’Allah.”