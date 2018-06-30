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Çakıcı tehdit etmişti... Hakan Albayrak sessizliğini bozdu!

Dün, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı’nın 7 gazeteciyi ölümle tehdit ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Çakıcı’nın listesinde ismi geçen gazetecilerden Hakan Albayrak sessizliğini bozdu. Albayrak, “Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü Al’Allah.” ifadesini kullandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:03
Çakıcı tehdit etmişti... Hakan Albayrak sessizliğini bozdu!

Alaattin Çakıcı’nın Karar Gazetesi'nin sahibi Mehmet Aydın ve 6 yazarı hakkında attığı iddia edilen ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Alaattin Çakıcı yattığı yerden dehşete düşüren mesajlar veriyor. Dün Erdoğan hakkında yaptığı açıklamayı haberleştiren Karar Gazetesi'nin sahibini ve yazarlarını hedefe koyan Çakıcı, alenen ölümle tehdit etmişti. Söz konusu mesajın Instagram hesabından yayınlanıp silindiği iddia edilmişti. Dehşete düşüren mesajın gerçekliği sorgulanırken avukatından gelen açıklama yazılanların gerçek olduğunu ortaya koymuştu.

Tehdit edilen isimler arasında bulunan Karar yazarı Hakan Albayrak, konuyla ilgili bir yazı kaleme alarak sessizliğini bozdu. 30 Haziran 2018 tarihli “Teşekkür” başlık yazısında Albayrak şunları yazdı:

Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü Al’Allah.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:03
  1. Aydın
  2. Alaattin Çakıçı
  3. Hakan Albayrak

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Bu .... fetöcüdür Reis ne yapsa eyvallah başımız üstünde
  • malimali4 sa önce
    Bahçeli efendi bu mafya bozuntusunu gidip hastahanede ziyaret ediyor ve maalesef sizde dahil hiçbie yandaş gazeteden ses çıkmıyor.
  • AbdrhmanAbdrhman3 sa önce
    Tc Rtik mafya devletimi oldu. İçerdeki mFya babaları nasıl insanları tehdit edebiliyor. Bu gücü nereden alıyor. Devletimiz uyuyor
  • HACIHACI3 sa önce
    Mafyada bir terör belası değilmi,gasp haraç cinayet bunlar terörün danişkası.Devletin bu bataklığı biran evvel kurutması lazım
  • Ali HaydarAli Haydar2 sa önce
    Müslümanlardan suçsuz yere 20 yıldır cezaevinde yatanlar var. Onların bir kısmını karşı mahallenin gazetecileri jurnallediler, suçlu ilan ettiler. Merhum Salih Mirzabeyoğlunun ölümüyle dalga geçenleri bile var. Diyecek te bir şey yok anlaması kıt olan, kendilerinden başkasına sahip çıkmayan karşı taraftaki gazetecilere. Küfründe inat edenler küfründe boğulacak..
  • aliali2 sa önce
    gazetecimi gazaltecimi bu!
  • FecrFecr4 sa önce
    Ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Erdoğan'ı destekliyorum
  • Ergeş KayaözlüErgeş Kayaözlü4 sa önce
    Bir şey dönüyor ama nedir bakalım çıkar kokusu...
  • yusuf demirtaşyusuf demirtaş3 sa önce
    her vatandaşın bu tür tehdit açıklamalarına en yğksek perdeden tepki vermesi gerekir. şimdi bizim gibi düşünmüyor ne olursa olsun yaptıkları ve söylediklerinin cezasını çeksin diye ses çıkarmayanlar yarın aynı şey başına geldiğinde ağlamaya sızlanmaya şikayet etmeye hakkı olmayacaktır. haksızlık ve zulüm kimden gelirse gelsin herkesin aynı tepkiyi göstermesi lazım.
  • MertMert2 sa önce
    Allah'ın adını ağzına alma küstah kaypak...
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