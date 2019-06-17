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Çakar, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirliile görüştü

Zonguldak’ta Mandacılık ve Çaycuma Manda Yoğurdu ile ilgili büyük çalışmalara ve yoğurdun yeniden dolaşıma girip ön plana çıkmasını sağlayan Zonguldak Manda Birliği Kurucu Başkanı ve şu anda ikinci başkanlığını yapan Şenol Çakar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin daveti üzerine Silivri’de Tarım ve Hayvancılık üzerine yapılan Birlikler toplantısına katıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:51
Çakar, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirliile görüştü

Zonguldak’ta Mandacılık ve Çaycuma Manda Yoğurdu ile ilgili büyük çalışmalara ve yoğurdun yeniden dolaşıma girip ön plana çıkmasını sağlayan Zonguldak Manda Birliği Kurucu Başkanı ve şu anda ikinci başkanlığını yapan Şenol Çakar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin daveti üzerine Silivri’de Tarım ve Hayvancılık üzerine yapılan Birlikler toplantısına katıldı.


Yapılan toplantıda Tarım ve Hayvancılık üzerine görüşmeler yapıldı. Türkiye sığır, manda, keçi, koyun Merkez birlik başkanları da konuşmalarında sektörleriyle ilgili görüşleri paylaştılar.


Zonguldak’ı temsilen Silivri’de ki toplantıya katılan Şenol Çakar Bakan Bekir Pakdemirli’yle görüşüp Zonguldak’la ilgili bilgiler aktardı. Toplantıda Bakan Pakdemirli Türkiye’de ki Manda Yetiştiricilerine bir ve iki yaşındaki malaklara yenidestek verileceği müjdesini paylaştı.


Şenol Çakar yaptığı açıklamada Bakan Pakdemirli’yeteşekkür ederek, “Silivri’de kendisiyle görüşme imkanımız oldu. Sonuçları inşallah hayırlı olur. Son dönemlerde yoğurdumuz üzerinde bazı olumsuz imajlar oluşmaktadır. Bizim Çaycumalı üreticilerimiz düzgündür, ahlaklıdır ve düzgün iş yaparlar. Birlik olarak Bu üretimin oluşması için çok çabalar emekler verdik. Bunun bozulmasına asla müsaade edemeyiz. Bizde bu sahtekarlar hakkında bir takım yaptırımlar uygulaması için çalışmalar yapacağız. Düzgün iş yapanlara da teşekkür ediyoruz. Yeni çalışmalar hazırlıyoruz. Çaycuma manda yoğurdumuz bir dünya markasıdır üzerine toz kondurmayız. Silivri’deki toplantıda Türkiye’deki diğer il birlik temsilcileriyle birlikte manda yoğurdunun Bakan Pakdemirli’nin talimatı ile genel bir tanıtım yapılmasına karar verildi” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:51
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