0553 313 94 23

Çakaldere’de ıslah başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın hafta sonu yerinde inceleyip ıslah için talimat vermesi üzerine BUSKİ ekipleri, Mudanya Çakaldere’de ıslah çalışmalarını başlattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:08
Çakaldere’de ıslah başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın hafta sonu yerinde inceleyip ıslah için talimat vermesi üzerine BUSKİ ekipleri, Mudanya Çakaldere’de ıslah çalışmalarını başlattı. Mudanya Belediyesi’nin sorumluluğunda olmasına rağmen, Çakaldere köprüsünü yapıp, bağlantı yolunu asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de dere ıslah çalışmalarının startını verdi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonu gittiği Mudanya’da bölge sakinlerinin talebi üzerine Çakaldere köprüsünün bulunduğu alana gidip, yapılan çalışmaları yerinde incelemişti. Köprü ve yol asfaltlama çalışmaları için Başkan Aktaş’a teşekkür eden bölge sakinleri, dere ıslahının da bir ân önce yapılmasını talep etti. Bunun üzerine BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e tâlimat veren Başkan Aktaş, ıslah çalışmalarının zaman kaybetmeden hemen başlatılmasını istedi. Başkan Aktaş, Mudanya Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan ve iki yıldır çözüm üretilmeyen Çakaldere Köprüsü ve yol asfaltlama çalışmasını yaptıklarını, ıslahın da kısa zamanda tamamlanarak, derenin görünüm olarak da bölgeye değer katacağını söyledi.


Başkan Aktaş’ın talimatı üzerine BUSKİ ekipleri, Çakaldere ‘de ıslah çalışmalarını hemen başlattı. Bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de, “Çevre faktörleri yüzünden kirlenen ve dere yatağında biriken malzemeler, ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yol asfaltlama çalışmaları da Büyükşehir Belediyemiz tarafından hızla sürdürülüyor. Hem derenin su taşkınlarına yol açmasını önlemek hem de bölgeye daha güzel bir görünüm katmak için ıslah ve temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de istihdam seferberliğine destek artıyor
    1. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    2. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    3. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    4. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    5. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    6. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    7. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    8. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    9. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    10. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    11. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    12. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    13. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    14. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    15. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    16. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    17. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    18. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    19. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    20. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu