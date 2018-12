"CAKA'da amacımız gençlere sanatı tanıtmak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Keman virtüözü Cihat Aşkın'ın 13 ilde başlattığı Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesi kapsamında Türkiye genelinde 500'ün üzerinde çocuk ve genç müzik eğitimi görüyor.

CAKA projesiyle keman çalmayı özendirmek ve yaygınlaştırmak, aynı zamanda yetenekli genç kemancıları keşfederek uluslararası alanda kariyer imkanlarına yönlendirmek amaçlanıyor.

Aşkın'ın yönettiği proje ile yetenekli genç kemancılar ulusal ve uluslararası alanda kariyer konusunda destekleniyor.

Sanat estetiğini anlayan ve algılayanlar insanlar yetiştirmek için hayata geçirilen proje kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bolu, Trabzon, Kayseri, Konya, Mersin, Manisa, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Balıkesir'de 500'ün üzerinde çocuk ve genç eğitim alıyor.

Keman virtüözü Cihat Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa Bursa'da başlattıkları projenin ülke genelinde yaygınlaştığını söyledi.

Bursa'da oluşturulan CAKA grubuyla Afyonkarahisar'da konser verdiklerini belirten Aşkın, "Mersin'de, Edirne'de, yurdumuzun değişik şehirlerinde bu projeyi yaptıktan sonra 'Afyonkarahisar'da da niçin böyle bir CAKA eğitim projesi olmasın' diye konuştuk. Üniversiteden hocalarımızın davetiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarında Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları eğitim projesine başladık." diye konuştu.

Projeye katılanlar arasında 6-7 yaşında çocuklardan gençlere, farklı yaş gruplarında öğrenciler bulunduğunu aktaran Aşkın, şöyle devam etti:

"CAKA'da bizim amacımız bu gençlere sanatı tanıtmak, müziği tanıtmak. Onların keman ve benzeri çalgıları çalmasını sağlamak. Hiçbir müzik ayrımı yapmadan, Türk müziği, Batı müziği, doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmadan çocuklarımıza sanat estetiğimizi verebilmenin gayretindeyiz. Çocuklarımızdan bazıları profesyonel olarak müzikle ilgilenmek istedi. Bazıları ise kendi alanlarında devam ederken, sanatı ve müzik eğitimini bir renk olarak hayatlarına kattı. Sanat ve müzik eğitimini hayatlarına renk olarak katan insanlar hayata daha anlamlı bakıyor. Doğayı, yeşili koruyor. Çok daha güzel işler yapıyorlar. Özellikle fen bilimlerinde, matematik, sosyal bilimler gibi değişik bilimlerle uğraşan çocuklarımızın zeka algıları daha yükseğe çıkıyor. Demek ki müzik, hakikaten insanların hem ruhunu hem de dimağını, beynini açan çok önemli bir unsur."

- "Müzik her insana lazım"

Aşkın, müziğin insan hayatındaki önemine dikkati çekerek, "Müzik her insana lazım. Dolayısıyla bizler de bunun bilincinde olarak bu projeyi geliştirdik. Şimdi çocuklarımız yurdumuzun her tarafında konserler veriyorlar. Bu çocuklarımızdan bazıları çok küçük yaşlarda yurt dışına giderek Afyonkarahisar'ı, Türkiye'yi temsil ettiler. Bayrağımızı dalgalandırdılar." ifadelerini kullandı.

- "Online eğitim sistemine geçiyoruz"

Projenin yeni bir evreye girdiğine işaret eden Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılından itibaren daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla internet ve teknolojiden faydalanarak, online eğitim sistemine geçiyoruz. 1-2 Aralık'ta Bursa'da yaptığımız çalıştaya Türkiye'nin değişik yerlerinden bütün CAKA öğretmenleri geldi. Orada aldığımız kararlar sonucu, 2019'dan itibaren online eğitim sistemine geçerek daha fazla çocuğa ve yöreye, hatta Türkiye'nin sınırları dışına çıkmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız artık bir müzik eğitim merkezine gitmek yerine evinden, internetten online bağlanarak eğitim görebilecek."

- "Makamlarımız her yerde kullanılıyor"





Aşkın, Türk müziğini öğrenmek isteyen çok sayıda insanın olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk müziği deyip geçmeyelim. Sadece Türkiye'de değil, bizim kadim coğrafyamızın uzandığı Horasan'dan tutun da Kuzey Afrika'ya kadar her yerde bir makam müziği var. Balkanlar'dan Yemen çöllerine her yerde makam müziği olgusu var. Biz bu müziğe Türk müziği adını verdik çünkü bizim makamlarımız Cezayir'de, Fas'ta, Bulgaristan'da, İran'da, her yerde kullanılıyor. Dolayısıyla Türk müziğini böyle bir sistemle öğrenmek, enstrüman çalmalarını sağlamak, özellikle kendi enstrümanlarımızın böyle bir eğitim sistemine açılması bizim başlıca hedeflerimizden biri. Bu projenin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum."