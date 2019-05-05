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Cahit Zarifoğlu’nun hatırlarını kızı anlattı

11.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:46
Cahit Zarifoğlu’nun hatırlarını kızı anlattı

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Cahit Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu, babasının hatırlarını anlattı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11.Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda, yazarları okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor. Sevilen ve okunan yazarlar okuyucularıyla söyleşi yaparak kitaplarında anlattıkları konuları interaktif bir şekilde düzenlenen söyleşilerde okuyucularına aktarıyor. Türk şiirinin en özgün isimlerinden Cahit Zarifoğlu da kızı Betül Zarifoğlu tarafından sevenlerine hatıralarıyla birlikte anlatıldı.


Türk şiirinin en özgün isimlerinden olan Cahit Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu, “Keşke babam burada olsaydı da onu dinleseydiniz. İçimde buruk bir şekilde bu kalıyor. Babamı anlatmaktan memnunum. 10 yaşında iken babam vefat etti. Küçük yaşlarımda kaybettiğim için babamı pek hatırlamıyorum. Babam diğer babalardan farklıydı ve özeldi. Biz babamızla kısa zaman içerisinde çok şey paylaşmışız. Aile defterimiz vardı. Herkes bir şeyler yazabiliyordu” dedi.


“Sürekli bize masal anlatırdı” diyen Betül Zarifoğlu, “Her Perşembe gecesi cemaatle namaz kılardık. Babamız bize imamlık yapardı. Namazdan sonra dua yapılır Kuran-ı Kerim okunurdu. Babam bize menkıbeler anlatırdı. Babam saçlarımızı örerdi bizimle çok ilgilenirdi. Masallar insana çok geniş bir hayal gücü kazandırıyor. Babam ilk masallarını bize anlatır sonra yazardı. Bana not bıraktığı bir kitapta, senin de bir gün çocuklar için yazacağını ümit ediyorum yazmıştı. Babamın vasiyetini gerçekleştirmiş olmak benim için çok kıymetli. Babam 47 yaşında vefat etti. Bu kısa yaşamına çok sayıda kitap sığdırdı”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:46
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