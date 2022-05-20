Cahit Özkan görevden mi alındı? Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan nereli kaç yaşında?
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelen olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Peki Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan nereli kaç yaşında?
Cahit Özkan 1976 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi alan Özkan, Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ise İnsan Hakları alanında yüksek lisans yapan Özkan, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırlamıştır.
Siysete AK Parti Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ile adım atan Cahit Özkan 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde Denizli'den Milletvekili adayı oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem Denizli Milletvekili seçildi. 2017 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 7 Temmuz 2018 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.