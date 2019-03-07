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Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı

Ispartalı sanatçı Cahit Berkay’a Süleyman Demirel Üniversitesince fahri doktora unvanı verildi - Cahit Berkay:- "Bir şey olmak istiyorsan Nazım Hikmet'i, Yaşar Kemal'i, Ruhi Su'yu, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı, Mevlana'yı tanıyacaksın. Gör bak ne oluyor o zaman? Özümsediğin zaman ilk özgün eserleri vermeye başlayabiliyorsun"

07 Mart 2019 Perşembe 17:34
Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Ispartalı sanatçı Cahit Berkay'a fahri doktora unvanı verildi.

Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende SDÜ Akademik Orkestrası, Berkay’ın film müziklerini çaldı. Berkay, “Al yazmalım” şarkısında orkestraya cura ile eşlik etti.

Etkinlikte SDÜ tarafından hazırlanan, Berkay'ın yorumlarının olduğu bir gösterim gerçekleştirildi.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Berkay’a "Türk gençlerine ve müziğine kazandırdığı yeni soluk, başarılı sanat yaşamı ve evrensel müziğe kattığı yenilikler"den dolayı fahri doktora unvanı takdim etti.

Berkay, burada yaptığı konuşmada, SDÜ'den fahri doktora almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

13 yaşında ailesiyle birlikte Isparta'dan ayrıldığını ifade eden Berkay, bu vesileyle Isparta’da bulunmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Berkay, şöyle devam etti:

"Böyle onur ödülü alabiliyorsan beslenme çantanı doğru kuracaksın. Mesela ben müzisyenim, ben kitap okurdum. Bir Yaşar Kemal kitabı bizim Moğollar’ın müzik türünün nereden nereye gideceğini göstermiştir. O görüntüyü gördük. Yazılı bir şey ama biz öyle bir şey çıkardık. Beslenme çantası sadece çalıştığın branştaki üretilmiş eserleri tanımak, öğrenmek değil. Mesela sinemacının iyi ürün verebilmesi için edebiyatı çok iyi takip etmesi lazım, şiiri iyi bilmesi lazım. Önce kendi kültürümüzün üretimi olan kitaplar, şiirler, müzikler... Müziği bölmeyeceksin. Batı müziği tamam ama kendi müziğini de tanıyacaksın. Klasik müzik örnektir, onu tanıyacaksın. Klasik Türk müziğini tanıyacaksın. Eğer profesyonel müzik olacaksa onların hepsinde bir ders yatıyor. Onları tanıyıp, özümseyip, önce kendi kültürünü tanıyacaksın. Ondan sonra üzerine istersen Amerikan, Çin, Hint kültürü koy. Ben sana şapka çıkarırım. Bir şey olmak istiyorsan, Nazım Hikmet'i, Yaşar Kemal'i, Ruhi Su'yu, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı, Mevlana'yı tanıyacaksın. Gör bak ne oluyor o zaman? Özümsediğin zaman ilk özgün eserleri vermeye başlayabiliyorsun."

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Berkay'a ebru sanatıyla yapılmış gelincik tablosu hediye etti.

Berkay, program sonrasında öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:34
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