Çağtay Kurukalıp kimdir? Çağtay Kurukalıp nereli, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp nerede oyandı?

Çağtay Kurukalıp 24 Şubat 2002 Gaziosmanpaşa doğumludur. bir Türk olduğu futbol bir şekilde oynayan oyuncu defans için Kasımpaşa'da içinde Süper Lig. Kurukalıp ile ilk profesyonel çıkışını yaptı.

Çağtay Kurukalıp'ın hayatı

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan ÇağtayKurukalıp'ın sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalacağı açıklanmıştı. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu ÇağtayKurukalıp'a geleceğin yıldız oyuncusu gözüyle bakılıyor. 1 metre 72 santim boyundaki futbolcu 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giydi. Futbola Kasımpaşa'da başlayan ve 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu. U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.