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Çağrılara duyarsız kalmadı, eşyalarını bağışladı

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:09
Çağrılara duyarsız kalmadı, eşyalarını bağışladı

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.


Alan el ile veren eli buluşturan koordinasyon merkezi ihtiyaç sahibi ailelere umut olan hizmetlerle yardımseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor. Bu yardım çağrısına ses vererek destek olan hayırsever Reşadiye Mahallesi Güney Sokak’taki evinin mobilya gurubunu ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladı. Verilen adrese Sosyal Yardım Müdürü ve Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş birlikte gitti. Bağışlanan mobilya eşyalarının araçlara yüklenmesi esnasında hayırsever vatandaşa yapılan hizmetleri özetleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cemalettin Çakır, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurularını yapıyor, ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Sonrasında da bağışlanan eşyalar, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Şahsım adına göstermiş olduğunuz duyarlık için size teşekkür ediyorum” dedi.



Herkesi destek olmaya çağırdı


İhtiyaç sahiplerine uzanan bir yardım eli olmak isteyen hayırseverlere seslenen İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Sizin fazlanız bir başkasının ihtiyacı olabilir. Kullanılır durumda olan kullanılmayan eşyalarınız bağışlayın ihtiyaç sahibi insanların sizde yüzünü güldürün" diye konuştu.


Yapılacak yeni bağışlarla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılacağını dikkat çeken Bayan Demirtaş, “İhtiyaç sahibi insanlarımıza hizmet vererek, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile daha çok vatandaşa destek olmak istiyoruz. Bu nedenle tüm yardımsever İlkadım halkını katkı koymaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:09
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