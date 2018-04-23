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Çağrı işe yaradı, 4.4 ton altın ekonomiye kazandırıldı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yapılan çağrı karşılık buldu. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci ihraç dönemi de tamamlandı. İki etapta toplam 23 bin vatandaş yastık altından altınlarını çıkardı. Yastık altından çıkarılan 4.4 ton altın ekonomiye kazandırılırken bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığının ise yaklaşık 770 milyon lira olduğu belirtildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:31
Çağrı işe yaradı, 4.4 ton altın ekonomiye kazandırıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 26 Mart'ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla tamamlandığını söyledi.

10 BİN VATANDAŞ YASTIK ALTINDAN ÇIKARDI

Bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaşın, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazine’nin bu iki enstrümanına yatırım yaptığına işaret eden Şimşek, geçen yıl gerçekleştirilen ihraçlarda olduğu gibi bu dönemde de taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına geldiğini bildirdi.

İLGİ KADINLARDA

Altın tahvili ve kira sertifikasına kadın yatırımcı ilgisinin daha yüksek olmaya devam ettiğini vurgulayan Şimşek, “Kadın vatandaşlarımızdan gelen talep yüzde 55.2, erkeklerden gelen talep yüzde 44.8 düzeyindedir. Yatırımcıların yüzde 48.9'unu 25-44 yaşındaki vatandaşlar oluşturmuştur” ifadesini kullandı.

YÜZDE 52.7'Sİ İSTANUL'DAN

Şimşek, altınların yüzde 52.7'sinin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerinde toplandığını aktardı. Bu süreçte 23 binin üzerinde vatandaşın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının avantajlarından yararlanmaya başladığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti: “Vatandaşların, yastık altında sakladıkları altınları kendilerine ilave bir getiri sağlamadığı gibi, çalınma, kaybolma gibi risklere de maruz kalmaktadır. Aynı zamanda yıllık vergisiz net yüzde 2.4 getiri elde edebilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ara dönemde istedikleri zaman bu senetleri aracı bankaya satarak Türk Lirası olarak çekebilme imkanlarının olması, yatırılan altının vade sonunda fiziki altın olarak geri alınabilme opsiyonu ve altınların devlet güvencesinde hiçbir maliyete katlanmadan saklanıyor olması projeyi vatandaşlarımız için her açıdan çok avantajlı hale getirmektedir.” Şimşek, bunun milli bir proje olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek dönemlerde de bu ihraçlara devam edeceklerini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:31
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Mehmet Şimşek

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