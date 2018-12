Çağlayan, vizesiz giriş-çıkış istedi

Türkiye ile İngiltere arasında karşılıklı vizelerin kaldırılmasının iş dünyası ve iş insanları açısından önemli olacağını belirten Bakan Çağlayan, vize konusunda Türk işadamına haksızlık yapıldığını ifade etti. Çağlayan, “Vize ticarette haksız bir rekabet unsurudur. Teknik bir engeldir. Bana göre insan haklarına aykırı bir hadisedir. İngiltere'nin konuda gösterdiği kolaylıkları biliyorum. Vize konusunda her türlü çalışmayı yapıyorlar. İngiltere ile Türkiye arasında bu dostluğun olduğu bir ortamda, gelin biz birbirimize vizesiz giriş-çıkış koyalım. Benim önerim; stratejik işbirliğinin üst seviyeye çıkmış olduğu bir ortamda karşılıklı vizelerin kaldırılması, işadamları açısından son derece önem arz edecek” dedi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi bir seviyede gittiğini kaydeden Bakan Çağlayan, “İskoçlar biraz cimridir. Bu dünyanın her yerinde konuşulur, her yerinde söylenir. Ama bu ticaret konusunda cimri olmayalım. Ticaretimizi büyütelim, geliştirelim” diye konuştu.