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Çağlayan Lisesi Romanya’da Türkiye’yi temsil etti

Romanya’nın Galati şehrinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Doina Covurluiului Uluslararası Kültür ve Halk Dansları Festivaline katılan Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiyeyi, Antalya’yı ve Döşemealtı ilçesini tanıttı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:43
Çağlayan Lisesi Romanya’da Türkiye’yi temsil etti

Romanya’nın Galati şehrinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Doina Covurluiului Uluslararası Kültür ve Halk Dansları Festivaline katılan Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiyeyi, Antalya’yı ve Döşemealtı ilçesini tanıttı.


Türk bayrağını Romanya’nın Galati şehrinde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Halk Dansları Festivalinde dalgalandırın Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri festival kapsamında sahneye çıkarak yöresel kıyafetler eşliğinde Türk halk danslarının en güzel örneklerini sergilediler. Türkiye’nin de yer aldığı Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kolombiya, İtalya, Moldova, Sırbistan ve Hindistan temsilcilerinin de katıldığı festivali binlerce insan izledi. Türkiye’yi temsil eden Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri Romanya’da bulunan Türk Şehitliğini de ziyaret ederek şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular.


Romanya dönüşü Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i makamında ziyaret eden Çağlayan Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Parin, Müdür Yardımcısı Müjgan Saban, Müzik ve Halk Oyunları Öğretmeni Şencan Yiğit ve İngilizce Öğretmeni Remzi Topkara katkılarından dolayı teşekkür edip festival ile ilgili bilgi verdiler.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:43
  1. kültür
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