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"Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Önceki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanının ve hakimlerinin seçim akşamı kimlerle toplantılar yaptığı da şimdi şimdi ortaya çıkıyor. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor bir şey söylüyor. Kardeşim sonuç çok açık. O akşam Çağlayan Adliyesinde il seçim kurulu hakimleriyle, CHP üst düzey yöneticileri aynı saatte ne yapıyorlardı, ne iş yapıyorlardı? Cevabı ver"- "Bese Hozat, ismini dahi telaffuz ederek, 'İmamoğlu kazanması için gayret göstereceğiz.' diyor. Onlar söylüyor açık yayınla. Emre Uslu, FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi, diyor ki; 'İstanbul seçilerinde İmamoğlu eğer kazanacaksa, bu sadece cemaatçilerin oylarıyla değil, cemaatçilerin oyları artı PKK’lıların, HDP'lilerin oylarıyla bu olacaktır.' diyor"

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
"Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önceki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanının ve hakimlerinin seçim akşamı kimlerle toplantılar yaptığı da şimdi şimdi ortaya çıkıyor. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor bir şey söylüyor. Kardeşim sonuç çok açık. O akşam Çağlayan adliyesinde il seçim kurulu hakimleriyle, CHP üst düzey yöneticileri aynı saatte ne yapıyorlardı, ne iş yapıyorlardı? Cevabı ver." dedi.

Kurtulmuş, Esenler Kültür Merkezi'nde İstanbul'da yaşayan Ordulularla bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, 23 Haziran'daki seçimlerin dünyanın dört bir tarafından da yakından takip edildiğini söyledi. Kurtulmuş, "İşi gücü bıraktılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler ne olacak? Hatta, yenileme kararı alındığında ABD'nin üst düzey yetkililerinden dahi YSK'nın bu kararını kınayan birtakım açıklamalar geldi. Avrupa'nın bazı ülkelerinden birtakım açıklamalar geldi. Adama sorarlar size ne oluyor da İstanbul seçimleriyle bu kadar yakından ilgileniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinin ve FETÖ'nün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek istediğini belirten Kurtulmuş, "PKK'nın iki üst düzey yöneticisi Bese Hozat ve Duran Kalkan, isimlerini vermemem lazım ama net konuştuğumu ifade etmek için söylüyorum. Özetle diyorlar ki; 'Biz İstanbul’da -kendi tabirleriyle söylüyorum- AKP faşizmine geri adım attırmak için karşısındaki aday kimse ona destek olduk. 23 Haziran'da da biz bu desteğimizi sürdüreceğiz.' ve Bese Hozat, ismini dahi telaffuz ederek, 'İmamoğlu kazanması için gayret göstereceğiz.' diyor. Onlar söylüyor açık yayınla. Emre Uslu, FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi, diyor ki; 'İstanbul seçimlerinde İmamoğlu eğer kazanacaksa, bu sadece cemaatçilerin oylarıyla değil, cemaatçilerin oyları artı PKK’lıların, HDP'lilerin oylarıyla bu olacaktır.' diyor. Motive etmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde kim bilir kimler daha konuşacaktır." diye konuştu.

- "Senin arkanda kimler var, onu söyle"

Seçimlerde İmamoğlu-Erdoğan karşıtlığı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Kurtulmuş, "Hatta şunu söyledi: 'Ben sadece Binali Bey ile yarışmıyorum, karşımda herkes var.' Kusura bakma esas senin arkanda kimler var, asıl sen onu söyle. Bunlar burada 3-5 tane fazla oy alırlarsa, kendilerini Tayyip Erdoğan ile bir yarışın içerisine sokacaklar. Önce bir haddini bil, yerini bil. Tayyip Erdoğan mazlum milletlerin önderidir, Türkiye’nin lideridir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’dır. Sen kim Tayyip Erdoğan’la yarışmak kim." şeklinde konuştu.

S-400 krizinden, Doğu Akdeniz'de yaşanan problemlere, İsrail'in Filistin'e yönelik planından Türkiye'nin PYD ve YPG ile hizaya sokulma olaylarının hiçbirinin tesadüf olmadığını belirten Kurtulmuş, bu olayların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu aktardı. Hepsinin tek bir ana fikri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, onların güçlü ve muktedir Türkiye istemediklerini söyledi.

İstanbul'daki oyların yüzde 10'unun sayıldığını ve 28 bin farkın 13 bine düştüğünü belirten Kurtulmuş, bugüne kadar hiçbir CHP'li yöneticinin çıkıp neden oyların AK Parti lehine olduğunu sormadığını söyledi. Oyların yüzde 100'ünün neden sayılmadığının anlaşıldığını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanının ve hakimlerinin seçim akşamı kimlerle toplantılar yaptığı da şimdi şimdi ortaya çıkıyor. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor bir şey söylüyor. Kardeşim sonuç çok açık. O akşam Çağlayan Adliyesinde il seçim kurulu hakimleriyle, CHP üst düzey yöneticileri aynı saatte ne yapıyorlardı, ne iş yapıyorlardı? Cevabı ver, de ki; ‘Oturduk çay içtik, birbirimizi görmedik.’ Eyvallah. Demek ki çok büyük bir tesadüfle İstanbul’da başka çay, kahve içecek yer yokmuş cemi cümle Çağlayan’da bir araya gelmişler. Millet de inandı buna. İstanbul seçimlerinde oyların niye yeniden sayılmadığını şimdi daha iyi anlıyoruz."

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler Ordulular Derneği Başkanı İrfan Doruk ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

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