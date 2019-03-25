Çağla tezgahlardaki yerini almaya başladı

Baharın habercisi olan çağla, Diyarbakır’da tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Bahar aylarının gelmesi ile ortaya çıkan çağla, tezgahları süslemeye başladı. Vatandaşların, çağlayı tadımlık aldığını belirten pazar esnafı İrfan Çiçek, oldukça pahalı olan çağlayı çoğunlukla hamile kadınlar ve gençlerin satın aldığını ifade etti. Çiçek, "İlkbaharda çağla havaların da iyi gitmesiyle genelde erken çıkar. Çağla tezgahta ilk çıktığında kilosu 60 ile 70 lira arasında olur, şuanda kilosunu 30 liradan satıyoruz. Ortalama 20-25 gün tezgahlarda bulunur. Daha sonra kartlaşır ve fiyatı 5 liraya kadar düşer. Günde ortalama 15 ile 20 kilogram arasında satış oluyor. Bu mevsimde de çağlayı tezgahlarda bulunduruyoruz” dedi.