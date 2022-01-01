Çağın Necip Fazıl'ı kılıçaşan kalem Hasan Karakaya

28 Şubat'ın 'silindir gibi' Müslümanların üzerinden geçtiği bir dönemdi. Henüz çocuktum...

Belki olanları tam algılayamıyordum ama 'bir şeyler' olduğunu o yaşımda ben bile hissediyordum.

Kara, kapkara günlerdi ülke için...

Tabi 'şimdiki çocuklar' gibi bir elimiz tablette bir elimiz telefonda, her şey güllük gülistanlık değildi!

Evimize bir 'Akit' gazetesi gelir, bir 'Cuma' dergisi... Bir de Kanal 7'miz(!) vardı.

İlk zamanlar 'meraktan' okurdum gazeteyi, ne olduğunu anlamadan... Sonra sonra 'idrak edebilerek' okumaya başladım.

Ve ülkemizin içinden geçtiği sürece, o zor günlere; zulümlere, zalimlere, başörtüsü yasağına, İmam Hatiplerin ve Kur'an kurslarının kapatılmasına, Müslümanlara kan kusturulup kızılcık şerbeti içirilmesine zamanın 'çocuğu' olarak şahit oldum.

İşte o dönemde tanıdım Rahmetli Hasan Karakaya'yı...

Okuyordum ve 'bir şeyler' hissediyordum. Yazdıklarını âdeta 'yaşıyor' gibiydim.

Ve 'düşünüyordum' artık; bunları yapanlar kimdi, amaçları neydi, bu milletten ne istiyorlardı?!?

Biraz daha 'büyüyünce' artık günlük takip etmeye başladım yazılarını. Adeta 'bağımlısı' olmuştum köşesinin.

MEKTUPLAŞTIĞIMIZ DÖNEMLER

O dönemde teknoloji bu düzeyde değil tabi, aramaya da cesaretim yok. Mektup yazdım Hasan Ağabeye...

İçimden geçenleri satırlara döktüm, teşekkür ettim.

Cevap yazdı, davet etti gazeteye.

Akit'te çalışan sevdiklerimiz vasıtasıyla da, küçük yaşta girip çıktım 'Direnişin Merkezi'ne...

Hasan abinin odasında çayını içmek, yazı yazarken izlemek nasib oldu.

Hatta konuştuğumuz 'bazı şeyleri' ertesi günkü gazetede, 'Ayna' isimli köşesinde görmek beni hem 'şaşırtıyor' hem de mutlu ediyordu.

Lise hayatımda Edebiyat ve kompozisyon derslerinden, O'nun yazılarından edindiğim tecrübe ve esinlenme ile hep en yüksek notları almak ise, eğitim hayatıma kattığı bir artı olmuştu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDUK

Üniversite dönemimde daha sık görüşmeye, telefonlaşmaya başladık.

Sosyal medya yeni 'icat' olmuş; fakat baskı ve zulümlerden dolayı, Hasan Abi'nin de Akit'in de bu 'sanal dünya'ya bakmaya vakti de imkânı da yoktu.

Kendisi ile de istişare ederek, O'nun ve gazetenin adına sosyal medya hesapları açtık. 'Gayrı resmi' bir şekilde de olsa O'nun yazılarıyla ve gündemdeki gelişmelere 'Akit gözüyle' bakarak sosyal medyayı sallamaya başladık.

Büyükçe bir 'gönüllüler ekibi' kurmuştuk. Bu 'ekip'in üyeleri aynı zamanda birer 'fikir işçisi', 'tefekkür ordusu' idi.

2013 Mayıs'ında 'Gezi Kalkışması' döneminde bu arkadaşlarla Sosyal medyada öyle bir 'savaş' vermiştik ki; adeta 'destan' yazıyorduk.

'Genç Hasan Karakayalar' sosyal medyada 'çapulculara' meydanı dar ediyordu!

Gezi olayları, 'camiamız' için sosyal medyanın öneminin anlaşıldığı önemli bir dönüm noktasıydı.

Sonra bu 'ekip'le hem gazeteden hem de diğer bazı kuruluşlardan özel davetler aldık. Fikirlerimize değer verildi; bazı 'savrulmalar' yaşansa da sosyal medyanın ve internet medyasının önemi anlaşıldı.

DİZİNİN DİBİNDE GEÇEN İKİ YIL

İstanbul'a gelmemin akabinde artık Hasan Karakaya ile daha sık görüşebiliyor, neredeyse her akşam yemeğinde O'nu dinliyor ve muhabbet edebiliyorduk.

Hayatımın 'en dolu' günleriydi diyebilirim...

Akit Tv yeni kurulmuştu... Medya ve İletişim okuduğum dönemde birkaç kez tv programında da birlikte olduk.

Fakat görünenin dışında, 'arka plan'da yaşadıklarımız, güzel bir 'hatıra' olarak yer etti ömrümüzde.

'Sert ama mert'ti yazıları; lâkin özünde şeker gibi bir insandı. Bir o kadar da 'duygusal' ve 'sıcak'tı konuşması. 'Tevazu abidesi' idi adeta, 'kibir' ve gösterişin esamesi okunmazdı hayatında.

VEFATINDAN 10 GÜN ÖNCE 'SÖZ'ÜMÜZÜ KESTİ

Bir gün evliliğe niyetlendiğimizi öğrendiğinde, geldi 'söz'ümüzü de o kesti, yüzüğümüzü de o taktı.

En mutlu günümüzde yanımızda oldu.

Fakat nereden bilebilirdik ki, 'çileli' ömrünün son günleri olduğunu...

O gün büyük bir 'heyecanla' anlatmıştı Umre yapacağını.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok yurt dışı seyehatine katılmıştı aslında ama bu 'son sefer'i öyle bir anlatıyordu ki; sanki hiç geri dönmeyecekmiş gibi...

Mekke'yi ve Medine'yi, Peygamber Efendimiz'in(sav) yaşadığı mübarek toprakları uzun zamandır görmediğini ve seyahat zamanı yaklaştıkça yüreğinin 'kıpır kıpır' olduğunu söylüyordu.

Kendisi ile yapılan bir televizyon röportajında; imkân verilse hangi zamanda yaşamak istediği sorulduğunda, 'Asr-ı Saadet'te yaşayıp Peygamberimizin(sav) dizinin dibinde O'nu dinlemek istediğini söylemişti.

Ve Cumhurbaşkanı ile katıldığı son Suudi Arabistan ziyaretinde, tüm ibadetlerini yapıp Medine'de, Rasulullah'ın(sav) huzurunda iki rekât namaz kıldıktan sonra can vermek nasib oldu Hasan ağabeye.

Ne güzel bir hayat, ne güzel bir ölüm.

'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz' düstûrunun tezahürüydü aslında Hasan Karakaya'nın ömrü ve ölümü...

Allah O'ndan razı olsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EŞSİZ 'VEFA' ÖRNEĞİ

Hasan Karakaya'nın vefatının üzerinden 6 sene geçti.

Bu süre zarfında neler yaşanmadı ki... En yakınındakilerin Erdoğan'a ihaneti, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Pandemi süreci...

Ve o kadar hissedildi ki 'yokluğu', kaleminin eksikliği...

Fakat; bugün 'ahde vefa'nın tarihteki en büyük örneklerinden birine şahit olduk.

Akit Medya Grubu'nun organize ettiği 'Hasan Karakaya'yı Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini şartsız ve çıkarsız, 'gönülden' seven Hasan Karakaya'yı hayırla, hasretle ve rahmetle andı.

Söylediği şu sözler ise duygu yüklü konuşmasının en vurucu noktasıydı:

"Hep şunu söylerim, dünyamda iki kalem var ki beni çok etkilemiştir.

Bir, Üstad Necip Fazıl Kısakürek; iki, Hasan Karakaya."

Vefa'nın sadece Fatih'te bir semt ismi olmadığının ispatı oldu Reis'in konuşması.

Fakat; ömrü boyunca yazılarıyla bütün İslam düşmanlarını hoplatan Hasan Karakaya ile ilgili bugün sarf edilen sözler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, vefatının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bir kısım medyayı ve bazı hokkabazları yeniden zıplattı.

Tertemiz hayatında ve mesleğinde hiçbir 'açık' bulamadıkları için kuduran meczuplar, attıkları 'iftiralar' ile Hasan Karakaya'yı küçültebileceklerini zannetseler de O, adını Türk basın tarihine altın harflerle yazdırdı.

İnanmayan Fatih Altaylı'ya sorsun!

Selam ve dua ile.

Nusret Tokur

31.12.2021