Çağın İhtiyacı: İslâm Ekonomisi ve Finans

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, odalar, borsalar, bankalar ve birçok kurumla istişareler sonucunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde oluşturduğu İslam Ekonomisi ve Finans bölümüne bu yıl 50 öğrenci alacak.

Bu öğrencilerden 45’i ise burslu eğitim alabilecek. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü öğrencileri, üniversite bünyesinde uygun görülen 9 bölümle Çift Anadal yaparak çift diploma ile mezun olabilecek.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ihtiyaç duyulan ve alternatifi olmayan bir bölümü ülkemize ve şehrimize kazandırmıştık. İslam Ekonomisi ve Finans alanında disiplinler arası bir yaklaşımla 2 yıldır lisans eğitimi veriyor, ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alabilecek yetişmiş insan potansiyelini oluşturuyoruz. Katılım bankacılığı konusunda uzmanlaşmış personel ihtiyacı son dönemde ülkemiz iş dünyası için büyük gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde, ülkemizin de bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli, çok boyutlu problemlere karşı sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve yeni modeller geliştirebilecek uzmanlar yetiştiriyoruz” diye konuştu.