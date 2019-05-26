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Çağdaş Sanatlar Galerisinde ’Oda Müziği’ ziyafeti sürüyor

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde Oda Müziği Konseri devam ediyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:14
Çağdaş Sanatlar Galerisinde ’Oda Müziği’ ziyafeti sürüyor

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde Oda Müziği Konseri devam ediyor.


Her ayın son Cumartesi Günü gerçekleştirilen Oda Müziği Konserlerinde bu kez Anadolu Klarnetli Beşlisi sahne aldı. Konsere çok sayıda Eskişehirli sanatsever de katılım gösterdi. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından kurulan Anadolu Klarnetli Beşlisi, Türk Halk Müziği ezgilerini klasik batı formu ile harmanladı. Konser veren Anadolu Klarnetli Beşlisi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Kaya Kılıç, Deniz Mumcu, H. Bülent Akdeniz, Mesut Tuncer ve Oktay Köseoğlu’dan oluşuyor. Konserde Sabahın Seherinde, Kız Sen Geldin Çerkeşten, Çökertme, Kalamış, Ben Seni Sevdiğimi, Çanakkale Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım gibi Türk Halk Müziği ezgilerini dinleyicilerle buluşturan Anadolu Klarnetli Beşlisi, zaman zaman kendi bestelerine de yer verdi. Oda Müziği Konserlerinde sahne alan Anadolu Klarnetli Beşlisi dinleyicilerden tam not aldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:14
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