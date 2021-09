'Çağdaş olduğunu düşünüp nifak saçmaya çalışan beyinsizler!..'

Edremit’te Çağdaş Yasamı Destekleme adında bir dernek başörtüyle ve değerlerle alay eden bir gösteri düzenledi. Zeybek oynarken üzerine çarşaf örten bir kadına zincir bağlayıp onu o zincirden kurtarma adına bir gösteri düzenlediler. Başörtüsü veya çarşafı gericilik olarak gösteren bu ahmakça eylemi gerçekleştirenler çağdaş olduğunu düşünüp milletin arasına nifak saçmaya çalışan beyinsizlerdi.



Bolu Belediye Başkanı, başörtülü bir kadının yanına gelerek söylediği şeyleri anlatması ile gündemdeydi.



Birkaç yıl önce CHP’li Fikri Sağlar, “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” sözleriyle açıklama yaptı, ardından “türban şeriatçıların üniformasıdır, kutuplaşmanın simgesidir” dedi.



Çağdaşlık ve çağdaşlığı bu ülkede milletin başörtüsüyle alay etmekle eş değer gören bir zihniyet var. Bu zihniyet yeni değil, bundan 100 yıl önce de aynı zihniyet bu ülkede yaşadı.



100 yıl önce baştaki sarığı kaldırıp yerine Frenk şapkalarını getirerek çağdaşlaşacağını düşünen zihniyetin uzantıları hâlâ devam etmektedir.



İskilipli Atıf Hoca, Şapka Kanunu çıkmadan 1,5 yıl önce “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı eseri yazdı. ‘Batının ilmini alalım lakin kıyafetlerini taklit etmek suretiyle onlara benzemeyelim’ dedi. Eserde şunlar yazıyordu;



“Esasen Müslümanlar arasında terakki ve teali ettirilmesi matlub olan medeniyetin bu çeşididir. Bilhassa memleketimizin ihtiyacı, medeniyetin fazilet kısmınadır. Halbuki memlekette terakki ettirilen bu değil, batı medeniyetinin rezalet ve muzır kısmınadır. Çünkü epeyce bir zamandan beri memleketimizde müfrit batı taklitçisi bir güruh, medeniyet, hürriyet, milliyet adına gayr-i meşru ve muzır cihetlerden, mesela hürriyet, fuhşun, içkinin, dansın, ahlaksızlığın, dinsizliğin yayılmasından ve genişlemesinden başlıyor. Avrupa’dan yüklenip getirdikleri pislikler ile İslam’ın faziletlerini tahribe, milletin fikirlerini bozmaya çalışıyorlar. Vatan evladının kalbini yabancı ruh, yabancı terbiye, yabancı itikat ile aşılıyorlar.”



“İşte bunun gibi ‘Bizden başkasına benzeyen, bizden değildir’ hadis-i şerifi ile Müslümanların, şiar ve alamet-i küfürde gayr-i müslimlere benzemeye yeltenmeleri yasaklanmıştır. Binaenaleyh bizim zırhlıda başka devletlerin bayrağını görenler o zırhlının bizim olmadığına hükmedecekleri gibi şapka, haç ve sair küfür alameti giyen ve takanların İslâmî kimlikten çıkıp kâfirler sınıfına iltihak etmiş olduklarına hükmederler.”



İstiklal Mahkemelerinde işte bundan dolayı yargılandı ve idam edildi. Sözde Teali İslam Cemiyeti dendi, dediler. Bizim aydın güruh Kuvay-ı Milliye’yi desteklemediği için idam edildi diye yazdı yazmakta, İstiklal Mahkemelerinde zabıtlarda hâkimin soruları ve merkeze aldığı şey işte bu yazdığı Frenk Mukallitliği kitabı idi, bununla ilgili yanındakilere sorular soruldu. Halbuki İskilipli Atıf Hoca Tahirül Mevlevi ile birlikte Teali İslam Cemiyetinin siyasete dahil olmasına karşı çıkmış, Kuvay-ı Milliye’nin aleyhine kararlara karşı çıkmıştı. İstiklal Mahkemesi zabıtlarında bunların hepsi mevcuttur.



Mahkeme reisi seslendi;



-Hoca başındaki sarık da çaput bu şapka da, onu çıkarıp bunu taksan ne olur?



İskilipli Atıf Hoca tarihe damga vuracak bir cevap verdi;



- Reis Bey arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput onu çıkarıp bunu assanız ne olur!



Kel Ali denilen mendebur Atıf hocayı idam etmeyi kafaya koymuştu. Atıf hocadan tekrar savunma istediler, Tahirül Mevlevi ile odada savunma yazmaya koyulurken uykuya daldı, sonra irkildi ve uyandı, yazdığı savunma kağıdını büzüştürüp elinin içine aldı. Rüyasında Fahri Kâinat Efendimizi gördüğünü söyledi, “Bana yanıma gelmek dururken, ne diye müdafaa karalamakla uğraşıyorsun” dediğini Tahirül Mevlevi’ye söyler. Tahirül Mevlevi şaşırır, Atıf Hoca rüyayı görmeden önce Atıf hocanın beraat edeceğini düşünüp dile getirirken Atıf Hoca ona “Allah bilir” demişti. Ertesi gün mahkeme olur karar verilir;



MÜDERRİSLERDEN İSKİLİPLİ ATIF’IN İDAMINA...



İngiliz casus Hempher, The British Spy to the Middle East adlı eserinde İslam memleketlerinde dini nasıl tahrif edip Müslümanları İslam’dan nasıl soğutacağına dair şunları yazmıştır, eser uzundur, yazı da çok uzadığı için kısaca özetleyeceğim, merak edenler eseri okuyabilir;



- Müslümanların arasında, ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körükleyecek ve onların dikkatlerini, İslâmiyyet’ten evvelki kahramanlıklarına çekeceksiniz.

- Şu dört şeyi, gizli ve aşikâr yaymak lâzımdır: İçki, kumar, zina, domuz eti ve spor kulüplerinin birbirleri ile kavgalar.



- Müslümanların akidelerine bidatler sokup, İslâm’ı gericilik ve terör dini olmakla itham edeceksiniz. İslâm memleketlerinin geri kaldığını, sarsıntılara maruz kaldığını söyleyecek ve böylece onların İslam’a olan bağlılıklarını zayıflatmış olacaksınız.



- Kadını tahrik edip, örtüsünü açmasına sebep olacaksınız. Sebep olarak da örtü gerçek İslâmî bir emir değildir. Abbasîler zamanında ihdas edilmiş bir âdettir, diyeceksiniz.