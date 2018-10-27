Almanya'da Müslümanlara ırkçı saldırı
Almanya'nın Nürnberg şehrinde bir restoranın girişine, "Müslümanlar giremez" yazılı tabela asıldı. Restoranın girişindeki yazıyı gören gurbetçi Türkler, skandal olaya tepki gösterdi. Mekanın sahibiyse, yazının birkaç hafta önce başkaları tarafından yazıldığını savundu.27 Ekim 2018 Cumartesi 11:08
Almanya'nın Nürnberg şehri yakınlarında bulunan Hersbruck kasabasında, bir restoranın girişinde bulunan tabelaya "Müslümanlar giremez" yazıldı.
Gurbetçilerden büyük tepki
Bölgede yaşayan bir gurbetçi tarafından çekilen fotoğrafa, Almanya'da yaşayan Türklerden büyük tepki geldi.
Vatandaşların olaya tepki göstermesi üzerine açıklama yapan restoran sahibinin, söz konusu yazının birkaç hafta önce başkaları tarafından yazıldığını söyledi. Restoran sahibi tarafından kaldırılan yazıyı, bir ırkçının yazdığı ihtimalinin üzerinde duruldu.
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