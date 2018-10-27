Almanya'da Müslümanlara ırkçı saldırı

Almanya'nın Nürnberg şehri yakınlarında bulunan Hersbruck kasabasında, bir restoranın girişinde bulunan tabelaya "Müslümanlar giremez" yazıldı.

Gurbetçilerden büyük tepki

Bölgede yaşayan bir gurbetçi tarafından çekilen fotoğrafa, Almanya'da yaşayan Türklerden büyük tepki geldi.



Vatandaşların olaya tepki göstermesi üzerine açıklama yapan restoran sahibinin, söz konusu yazının birkaç hafta önce başkaları tarafından yazıldığını söyledi. Restoran sahibi tarafından kaldırılan yazıyı, bir ırkçının yazdığı ihtimalinin üzerinde duruldu.