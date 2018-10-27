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Almanya'da Müslümanlara ırkçı saldırı

Almanya'nın Nürnberg şehrinde bir restoranın girişine, "Müslümanlar giremez" yazılı tabela asıldı. Restoranın girişindeki yazıyı gören gurbetçi Türkler, skandal olaya tepki gösterdi. Mekanın sahibiyse, yazının birkaç hafta önce başkaları tarafından yazıldığını savundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:08
Almanya'da Müslümanlara ırkçı saldırı

Almanya'nın Nürnberg şehri yakınlarında bulunan Hersbruck kasabasında, bir restoranın girişinde bulunan tabelaya "Müslümanlar giremez" yazıldı.

Gurbetçilerden büyük tepki 

Bölgede yaşayan bir gurbetçi tarafından çekilen fotoğrafa, Almanya'da yaşayan Türklerden büyük tepki geldi.

Vatandaşların olaya tepki göstermesi üzerine açıklama yapan restoran sahibinin, söz konusu yazının birkaç hafta önce başkaları tarafından yazıldığını söyledi. Restoran sahibi tarafından kaldırılan yazıyı, bir ırkçının yazdığı ihtimalinin üzerinde duruldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:08
  1. Almanya
  2. Nürnberg
  3. skandal
  4. ırkçı saldırı
  5. müslüman düşmanlığı
  6. İslam düşmanlığı

YORUM YAZ

  • engineerengineer1 sa önce
    belki sadece domuz eti vardır, helal yemek olmadığı için iyilik olsun diye no moslem yazmıştır, kim bilir?
  • haydar emmihaydar emmi1 sa önce
    sayin gurbetciler, siz tepki vermeyi bilmiyorsunuz, böyle bir durumda, polisi bile hic karistirmaya gerek yok.....olayin resmini önceden cekin,sonradaatese verin,,,ardindanda bir hafta sonrabu yazili resimi internette yayinki mesaji baskalarida alsin.iste bu kadar
  • mertolmertol1 sa önce
    yakın bir zamanda türkiyede bir markette suriyeliler giremezyazdığıyla ilgi haber vardı ,hangisi gavur hangisi müslüman
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