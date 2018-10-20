0553 313 94 23

Çağatay Özdemir'in beklenen kitabı yayında

Akademisyen yazar Çağatay Özdemir’in, ABD'nin Ortadoğu'daki politikalarına odaklanan “Amerikan Grand Stratejisi: Obama’nın Ortadoğu Mirası” adlı kitabı okuyucularla buluştu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:21
Çağatay Özdemir'in beklenen kitabı yayında

Akademisyen yazar Çağatay Özdemir’in “Amerikan Grand Stratejisi: Obama’nın Ortadoğu Mirası” adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

SETA Strateji Araştırmaları Serisi’nden çıkan kitap, Beyaz Saray’ın grand stratejisiyle belirlediği dış politika tercihlerinin Ortadoğu’daki yansımalarına odaklanıyor.

Türkiye’de daha önce çalışılmamış bir alana ilişkin eksikleri doldurmayı hedefleyen kitap, Ankara-Washington ilişkilerinde Amerikan grand stratejisinin etkisini de ortaya koyuyor.

Kitapta, Soğuk Savaş sonrası dönemde yönetime gelen ABD başkanlarının grand stratejileri incelendikten sonra, Ortadoğu’daki gelişmeler, ABD askerlerinin Afganistan ve Irak’tan çekilme süreci, Arap isyanları, İran nükleer görüşmeleri, İsrail-Filistin çatışması ve terör sorunu gibi konular üzerinden Obama’nın grand stratejisi masaya yatırılıyor.

“ABD’nin terör politikası bölgedeki çatışmaları körükledi”

Çağatay Özdemir, kitabında, ABD’nin son dönemde yeniden mevzilenme üzerine kurulu grand stratejisinin etkisinin uzun süre devam edeceğini belirterek, Amerikan grand stratejisinin kaos dolu bir Ortadoğu tablosu bıraktığını ifade ediyor.

Obama’nın Bush yönetiminin miras bıraktığı ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve iç politikada yaşanan problemleri gidermek amacıyla dış politikada düşük düzeyde maliyet öngören adımları tercih ettiğine değinen Özdemir, söz konusu adımların Ortadoğu’daki sorunları derinleştirdiğini ve bölgedeki istikrarsızlıktan PKK/PYD terörüne desteğe kadar uzanan olumsuz bir tablo meydana getirdiğini belirtiyor.

Özdemir, Obama’nın grand stratejisiyle şekillendirdiği terör politikasının bölgedeki çatışmaları körüklediğini ve giderek artan bir şiddet sarmalına neden olduğunu vurgulayarak, son tahlilde bu kaos dolu tablonun Obama’dan sonra Trump’a miras kaldığını dile getiriyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:21
  1. Ankara
  2. Çağatay Özdemir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester City farklı yendi! 5-0
    1. Manchester City farklı yendi! 5-0
    2. Amerika'da kongre üyesinden Trump'a..
    3. Kaliteli porselen ışığı geçirir
    4. Azeri vekil Paşayeva: Adaletsizliğe..
    5. Bayern Münih 3 hafta sonra yendi! 3-1
    6. Beşiktaş deplasmanda yenildi!
    7. İbrahim Kalın'dan Karakoç ailesine..
    8. Bitlis'teki dehşet kavganın sebebi..
    9. Diyet ürünler tüketenler, dikkat!
    10. İran'da yeni atamalar belirlendi
    11. Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik..
    12. Aydın'da köy evine 500 bin teklif..
    13. Paris Saint Germain hız kesmedi! 10'da..
    14. İstanbul Barosu başkanlığı için..
    15. Çağatay Özdemir'in beklenen kitabı..
    16. Gözlüğe elveda demek için...
    17. Almanya'da ırkçı sergi: Türkler ayağa..
    18. Yer: Kayseri! Parkta korku dolu..
    19. Atrofik gastritler kanser öncüsü
    20. Katil İsrail polisi Kudüs Valisi’ni..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?