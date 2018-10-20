Çağatay Özdemir'in beklenen kitabı yayında

Akademisyen yazar Çağatay Özdemir’in “Amerikan Grand Stratejisi: Obama’nın Ortadoğu Mirası” adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

SETA Strateji Araştırmaları Serisi’nden çıkan kitap, Beyaz Saray’ın grand stratejisiyle belirlediği dış politika tercihlerinin Ortadoğu’daki yansımalarına odaklanıyor.

Türkiye’de daha önce çalışılmamış bir alana ilişkin eksikleri doldurmayı hedefleyen kitap, Ankara-Washington ilişkilerinde Amerikan grand stratejisinin etkisini de ortaya koyuyor.

Kitapta, Soğuk Savaş sonrası dönemde yönetime gelen ABD başkanlarının grand stratejileri incelendikten sonra, Ortadoğu’daki gelişmeler, ABD askerlerinin Afganistan ve Irak’tan çekilme süreci, Arap isyanları, İran nükleer görüşmeleri, İsrail-Filistin çatışması ve terör sorunu gibi konular üzerinden Obama’nın grand stratejisi masaya yatırılıyor.

“ABD’nin terör politikası bölgedeki çatışmaları körükledi”

Çağatay Özdemir, kitabında, ABD’nin son dönemde yeniden mevzilenme üzerine kurulu grand stratejisinin etkisinin uzun süre devam edeceğini belirterek, Amerikan grand stratejisinin kaos dolu bir Ortadoğu tablosu bıraktığını ifade ediyor.

Obama’nın Bush yönetiminin miras bıraktığı ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve iç politikada yaşanan problemleri gidermek amacıyla dış politikada düşük düzeyde maliyet öngören adımları tercih ettiğine değinen Özdemir, söz konusu adımların Ortadoğu’daki sorunları derinleştirdiğini ve bölgedeki istikrarsızlıktan PKK/PYD terörüne desteğe kadar uzanan olumsuz bir tablo meydana getirdiğini belirtiyor.

Özdemir, Obama’nın grand stratejisiyle şekillendirdiği terör politikasının bölgedeki çatışmaları körüklediğini ve giderek artan bir şiddet sarmalına neden olduğunu vurgulayarak, son tahlilde bu kaos dolu tablonun Obama’dan sonra Trump’a miras kaldığını dile getiriyor.