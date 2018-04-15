Cağaloğlu'na şimdi de sucuk iftirası

Eski Türkiye artıkları, eğitimde başarıdan başarıya koşan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne yalan ve iftiralarla saldırmaya devam ediyor. Okul Aile Birliği’nde yuvalanan eski Türkiye artıklarının yönlendirmesiyle ‘iftira medyası’nda yayınlanan “Cağaloğlu Lisesi’nde kaçak et” haberleri yalan çıktı. Öğrenciler için okulda düzenlenen mangal partisinde dağıtılan sucukların kaçak olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tüketime sunulan kırmızı etlerin faturalı ve etiketli olduğunun Fatih İlçe Gıda Müdürlüğü’nün Gıda Kontrol Raporu ile kayıt altına alındığı tespit edildi. Öğrenci velileri de yalana tepki gösterdi.

EĞİTİMİ BIRAKTILAR ETE SARDILAR

Alnı secdeli kadronun göreve gelmesinin ardından Türkiye 2’incisi olan ancak azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) hakkındaki bir iftira daha çöktü. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi gazetelerde yayınlanan “Cağaloğlu Lisesi’nde kaçak et” şeklindeki haberlerde yer alan iddiaların CAL Okul Aile Birliği’nde yuvalanan bir grup azınlığın yönlendirmesiyle üretildiği öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sözcülüğünü yaptığı yalanda, CAL’da talebelere sunulan sucukların faturasının olmadığı, üretim yeri ve tarihinin kayıt altına alınmadığı öne sürüldü.

ÇARPITILAN DENETİM

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin sınav stresini atması ve okuldaki birlik ortamının pekişmesi için gerçekleştirilen mangal organizasyonundan kalan ve okul ambarında bulunan sucuklara ait irsaliye, faturalar ve haşere ilaçlama raporları eksiksiz şekilde kayıt altında. Geçtiğimiz yıl yapılan olağan denetlemede Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen denetmenlerin; fatura, irsaliyeler ve ilaçlama raporlarının kendilerine sunulmasını beklemeden yemekhaneyi terk ederek cezai işlem uyguladıkları öğrenildi. Prosedür hatasıyla verilen ceza sonrasında 7 gün içerisinde eksiklerin tamamlanarak 26.02.2018 tarih ve 872/91 sayılı resmi yazı ile yetkililere iletilmesine rağmen evrakın ‘elden ulaştırılmadığı’ gerekçesiyle cezanın uygulandığı belirlendi.

YALANI ÇÖKERTEN RAPOR

Son olarak yapılan 12.04.2018 tarihli denetimde ise okulda herhangi bir problemin olmadığının Gıda Kontrol Raporu ile kesin bir dille kayıt altına alındığı bildirildi. Akit’in ulaştığı 120018 seri no’lu Gıda Kontrol Raporu’nun resmi kontrol sonucunda, “Söz konusu yemekhanede yapılan kontrol ve denetimde; yemek üretiminde kullanılan hammadelerin faturalı ve etiketli olduğu, çalışmaların hijyen eğitim belgelerinin mevcut olduğu, ilaçlama raporlarının mevcut olduğu, mutfak bölümünün hammadde depolarının uygun olduğu tespit edilmiştir.” ifadeleri yer alıyor.

VELİLERDEN İFTİRACILARA TEPKİ

İftira medyasının yanı sıra CHP’li Barış Yarkadaş’ın da gündemine aldığı yalana öğrenci velileri tepki gösterdi. CAL öğrenci velisi Betül Ünder, “Mangal partisinde ve sonrasında okulda hiçbir gıda zehirlenmesi olmadı. Benim çocuğum bu etten yedi ve hiçbir kötü durum yaşanmadı. Eğer dedikleri gibi olsaydı en az bir zehirlenme durumu olurdu. Bu da iftira attıklarının kanıtıdır. Bu iftirayı kınıyorum.” dedi.

“YALAN VE MAKSATLI”

CAL’a eğitimde çağ atlatan ve azgın azınlık tarafından inançlı olduğu için hedefe konulan Okul Müdürü Necati Yener de medyada çıkan haberlerin yalan ve maksatlı olduğunu söyledi. Resmi Twitter adresinden açıklama yapan Necati Yener, “Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okulu ile ilgili Sözcü ,Evrensel , Birgün internet ve gazetelerinde çıkan haberler üç (3) ay önce okuldaki mangal (ekmek-sucuk) etkinliğimizde merdiven altı sucuk yedirdiğimize dair basında çıkan haberler yalan ve maksatlıdır.Velilerimizin sponsorluğunda alınan sucukların fatura ve irsaliyeleri tamdır ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine bunlar ibraz edilmiştir.” dedi.

Azgın azınlık başarıya hazımsız

____________________________

ASIL KARIN AĞRILARI BAŞARI

Eski Türkiye artıklarının görevden aldırmaya çalıştığı Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener ve ekibi, göreve geldikleri 2014-2015 dönemi ile birlikte CAL’a adeta çağ atlattı. İlk 100’e öğrenci sokamayan CAL’ın 2014-2017 yılları arasında tam 13 öğrencisi ilk 100’e girerek derece yaptı. Cağaloğlu Lisesi, 2016-2017 yılında üniversiteye yerleştirmede Türkiye’de 2’inci sıraya yükseldi. CAL’ın 2013’teki liselere yerleştirme sınavında taban puanı 457,492 iken, 2017’de taban puanı 495.075’e çıktı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 2014-2017 yılları arasında üniversiteye 555 öğrenci yerleşti. CAL talebelerinin en çok yerleştiği üniversite Boğaziçi oldu. CAL, bilimsel olimpiyat çalışmaları ve TÜBİTAK dahil olmak üzere çeşitli kurumların bünyesinde yapılan projelerde önemli başarılar elde etti.













FARUK ARSLAN

