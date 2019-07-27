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Cafer bin Ebu Talib’in makamına bin hayırseverden yardım eli

Hataylı bin hayırsever, Defne ilçesinde bulunan Cafer bin Ebu Talib’in makamına ve köyde bulunan okula yardım eli uzattı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
Cafer bin Ebu Talib’in makamına bin hayırseverden yardım eli

Hataylı bin hayırsever, Defne ilçesinde bulunan Cafer bin Ebu Talib’in makamına ve köyde bulunan okula yardım eli uzattı. Hayırseverler ziyaret ve okulda bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.


Hz. Muhammed’in amcası oğlu ve sahabesi, Hz. Ali’nin de kardeşi olan Cafer bin Ebu Talib’in Defne ilçesi Üzengili Köyü’nde bulunan makamına ve köyde bulunan Üzengili İlköğretim-Ortaokulu’na binin üzerinde hayırsever yardım eli uzattı. Hayırsever iş adamı Mehmet Güven öncülüğünde bir araya gelen hayırseverler, Cafer bin Ebu Talib’in makamında detaylı onarım çalışmaları başlattı. Hayırseverler aynı zamanda Üzengili İlköğretim-Ortaokulu’nun iç cephe, dış cephe ve sınıf duvarlarını boyadı.


Bin hayırseverle birlikte Cafer bin Ebu Talib’in makamının yanı sıra köy okulunun da onarım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden hayırsever iş adamı Mehmet Güven, “Bu makamın adı Hz. Cafer bin Tayyar’dır, Hz. Cafer Hz. Ali’nin kardeşidir. Cafer bin Tayyar’ın makamını onarmaya geldik. Üzengili muhtarı bu ziyarete onarıma geldiğimizde bizden rica etti, okulunda onarılması gerektiğini ifade etti. Biz okulu gördük, bütün okulu boyadık. Gerekli yerlere sıva yapıp, dökülen yerleri tamir ettik. Bin kişiye yakın hayırsever arkadaşlarla bu hayırları seve seve yapıyoruz” dedi.


Türbe ve makamlara saygıyla eğildiklerini ve ellerinden geldikçe onarımlarını gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Güven, “Hz. Cafer bin Tayyar, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in(Sallallahü aleyi ve sellem) amcası oğludur. Biz de böyle makamlara saygı ve sevgi duyuyoruz. İşlerimizi de severek yapıyoruz. Bilinir ki bu bin hatta 2 bin arkadaş biz haber verdiğimizde gelirler, Allah rızası için Hz. Muhammed (Sallallahü aleyi ve sellem), Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hüseyin sevgisiyle 7/24 çalışırlar” dedi.


Üzengili Köyü Muhtarı Yakup Çolak ise “Okulumuz 6-7 seneden beri onarımsız ve bakımsız vaziyetteydi. Burası mevlit okuttuğumuz yerimiz ve ayrı yeten ziyaretimizdir. Allah razı olsun Mehmet Güven beyden, ne söylediysek ‘peki’ dedi, ne dediysek kırmadı. Bayağı büyük çalışma var burada. İnsanlığı, sevmeyi, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğretti bize Mehmet Güven bey. İnsanların birbirleriyle birlikte olduğu zaman ne kadar büyük işler yapabileceğini gösterdiler bize” dedi.


Üzengili İlköğretim-Ortaokulu’nda yapılan onarım çalışmaları tamamlanırken, Cafer bin Ebu Talib makamında çalışmaların ise 4-5 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
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