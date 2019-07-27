Caen'den Crivelli açıklaması
- Fransız kulübü, 24 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:07
İSTANBUL (AA) - Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi.
Fransa'da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1'de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı.
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