Caen'den Crivelli açıklaması - Fransız kulübü, 24 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu



İSTANBUL (AA) - Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi. Fransa'da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1'de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı.

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