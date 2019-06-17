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Çadıra yıldırım düştü: 1 ölü

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada çadıra yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:52
Çadıra yıldırım düştü: 1 ölü

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada çadıra yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Eski Gedik köyü Kocasor Sırtları Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Pamuk Şeker’in yaylada kaldığı çadıra sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Meydana gelen olayda Şeker, hayatını kaybetti. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, kadının cansız bedenini olay yerinden alarak İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırdı.


Şeker’in naaşının otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:52
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