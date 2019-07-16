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Caddeye sahabe ismi yerine terör destekçisinin isminin verilmesi valilikten döndü

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Silvan yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem’in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedildi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:00
Caddeye sahabe ismi yerine terör destekçisinin isminin verilmesi valilikten döndü

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Silvan yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem’in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedildi.


İçişleri Bakanlığınca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP’li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken’in adının verilmesi kararlaştırıldı.


Alınan karar sonrası Diyarbakır Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "15 Aralık 2017 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi, Hayati Avşar Caddesi’nden başlayıp, Dicle Üniversitesi öğrenci yurdundan AZC 3. etap vadi evlerine doğru çıkan 24 metrelik yola, 639 yılında Diyarbakır’ın İslam orduları tarafından fethedilmesini ve İslam topraklarına katılmasını sağlayan ordu komutanı ve aynı zamanda sahabe olan İyaz bin Ganem ismi verilmişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19 Haziran 2019 tarihli Belediye Meclis kararında ise Sur ilçesi sınırlarında bulunan İyaz bin Ganem Caddesi’nin adının ’Dr. İlhan Diken olarak değiştirilmesi kararı alınmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda İlhan Diken hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’PKK/KCK Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyette Bulunmak’ suçundan işlem yapıldığı ve ’PKK Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek’ suçundan hapis cezasına çarptırıldığı tespit edilmiştir. 5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre; mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 24. maddesindeki ’Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları, Anayasa’nın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez’ hükme uygun olması gerektiği açıktır. Bu meclis kararı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır’ın İslam’la şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin isminin değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte bir karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur’’ denildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:00
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