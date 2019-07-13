Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı
Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:27
Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde tır sürücüsü Şemsi Denizer sokaktan Gazipaşa Caddesi istikametine dönmek isterken sıkıştı.Tır’ın döndüğü sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalarca tırın dönmesini bekleyen araç sürücüleri kornalarına basarak tepki gösterdi. Tırın Gazipaşa Caddesi istikametine dönmesiyle trafik normale döndü.
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