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Caddelerde engelli araç park yerleri belirlendi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından ücretli otoparklarda, engelli sürücüler için araç park yerleri belirlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:14
Caddelerde engelli araç park yerleri belirlendi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından ücretli otoparklarda, engelli sürücüler için araç park yerleri belirlendi.


Engelli sürücülerin araçlarını park edebilme konusunda trafikteki yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmak amacı ile Seydişehir Belediyesi yeni bir uygulama başlattı. Belediye tarafından Seyitharun Bulvarı, Hürriyet, Atatürk ve Sadi Irmak Caddelerinde engelli araçları için otopark yerleri belirlendi. Belirlenen bu yerlere engelli sürücüler araçlarını park edebilecek.


Belediye Başkanı Mehmet Tutal, günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşan engelli bireylerin resmi kurumlara ve bankalara ulaşılabilirliklerini kolaylaştırmak amacı ile araç parkları konusunda sorun yaşamamaları için yeni bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Engelli araç park yerleri konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, “Toplumun yüzde 12’sini oluşturan engelli kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımı için özel proje ve çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar birçok engelli kardeşimize yönelik çalışmalar yaptık. Yaptığımız her çalışmamızda engelli kardeşlerimizi unutmuyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarına sahip çıkmak, sorunlarını ortadan kaldırmak, mutlu bir yaşam sürmeleri için görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz" dedi.


3194 sayılı İmar Kanunu’nun 37’inci ve 44’üncü maddesi ve hazırlanan yönetmeliğe göre otopark alanlarında 20 araçta 1 araçlık, yüzde 5 oranında bölümün engellilere ayrılmış olması gerektiğini kaydeden Başkan Tutal, “Yaptığımız çalışma ile engelli kardeşlerimiz Trafik Tescilden alacakları engelli park kartı ve ruhsat fotokopisi ile ilgili park görevlilerine sistemden işleterek işaretlenen yerlere araçlarını park edecekler. Diğer yandan araç sürücülerimizin çizilen engelli park yerleri, engelli rampaları, yaya kaldırımları ve engelli geçişlerine araç parkı yapmayarak kardeşlerimize kolaylık sağlamalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:14
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