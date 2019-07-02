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Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü

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02 Temmuz 2019 Salı 16:10
Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halindeyken cadde ortasında alev alan otomobil, çevredeki bir vatandaş tarafından söndürüldü


Olay, öğle saatlerinde Nizip Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine otomobilini sağa çekip aracından inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otomobilden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki bir vatandaş, iş yerindeki yangın söndürücü tüpünü alarak otomobile püskürttü. Vatandaşın müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar oluştu. Motor kısmında hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:10
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