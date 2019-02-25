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Cadde ortasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Uşak’ta alacak verecek davası olan kişilerin tartışması kanlı bitti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:47
Cadde ortasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Uşak’ta alacak verecek davası olan kişilerin tartışması kanlı bitti. Olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Uşak merkez İsmetpaşa Caddesi arasında bulunan Çakaloz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. ile İ.B. alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. yanında taşıdığı bıçakla Ömer A.’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerini terk etti. Kalabalık olan sokak üzerinde yaralanan Ömer A.’ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaparken, yaralı ardından tedavi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Olay yerine intikal eden polis ekipleri kısa sürede bıçaklı yaralamayı gerçekleştiren İ.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.


Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:47
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