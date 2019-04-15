Çad'da Boko Haram saldırısı Askeri noktaya saldırı düzenlenmesi üzerine çıkan çatışmada 63 terörist etkisiz hale getirildi, 7 asker öldü

DAKAR (AA) - Çad'ın Kaiga Kindji bölgesinde bulunan Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'ne (MNJTF) ait askeri üsse terör örgütü Boko Haram tarafından saldırı düzenlenmesi üzerine çıkan çatışmada 7 askerin hayatını kaybettiği, 63 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ortak Görev Gücü Komutanı General Bouba Dobekreo, yaptığı açıklamada, pazarı pazartesiye bağlayan gece Boko Haram unsurlarının Kaiga Kindji'deki üsse saldırı düzenlediğini belirtti. Üsteki kuvvetlerin saldırıya karşılık verdiğini kaydeden Dobekreo, çıkan çatışmada 63 Boko Haram mensubunun öldürüldüğünü ifade etti. Çatışmada 7 askerin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazlasının yaralandığını belirten General Dobekreo, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi. Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurmuştu.

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