Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü

DAKAR (AA) - Çad'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram'ın bir köye düzenlediği saldırıda 3'ü sivil 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram militanları Çad Gölü bölgesindeki Bol kentine bağlı Meliya köyünde askerleri hedef aldı. Saldırıda bir jandarma ile 3 sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan teröristlerin ölü ve yaralıları taşıyan ambulansın geçtiği yola döşediği mayının patlaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

- Kitlesel şiddet eylemleri 2009'dan itibaren sürüyor

Örgütün, Çad Gölü bölgesinde haziranda düzenlediği saldırıda 11 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü (MNJTF) kurdu.