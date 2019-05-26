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Çad'da Boko Haram saldırıları: 6 ölü

Dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarında 5 asker ve bir gazeteci hayatını kaybetti

26 Mayıs 2019 Pazar 19:20
Çad'da Boko Haram saldırıları: 6 ölü

DAKAR (AA) - Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktalara düzenlediği saldırılarda 5 asker ve bir gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çad Gölü'nün kuzeyindeki Bagasola ve Ngouboua kentleri arasındaki askeri karargaha dün Boko Haram üyelerince saldırı düzenlendi.

Karargahtaki askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 23 terörist öldü, bir asker hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırının gerçekleştirildiği birliğe bugün keşif için gelen üst düzey komutanların bulunduğu konvoya da saldırı düzenlendi.

Aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 asker ve bir basın mensubu yaşamını yitirdi.

Dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarında bir gazeteci ve 5 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü kurdu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 19:20
  1. Boko Haram
  2. Çad

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