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Çad Devlet Başkanı Itno'ya fahri doktora takdim töreni

Çad Devlet Başkanı İdris Debi Itno:- "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Çad'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında ilişkilerimiz gerçekten çok güçlendi"- "2010'da Türkiye'de 4 öğrenci varken, şu anda yaklaşık 900 Çadlı öğrenci var. Bu çok önemli bir rakam"- "(Çadlı öğrenciler) Bugün Türkiye'de Çad'ın temsilcilerisiniz. Yarın da Türkiye'nin Çad'daki elçileri olacaksınız"

28 Şubat 2019 Perşembe 13:52
Çad Devlet Başkanı Itno'ya fahri doktora takdim töreni

ANKARA (AA) - Karabük Üniversitesince Çad Devlet Başkanı İdris Debi Itno’ya fahri doktora takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çad Yükseköğretim Bakanı David Houdeingar, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Saraç ile Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın katılımıyla, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için YÖK Konferans Salonu'nda fahri doktora takdim töreni düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YÖK Başkanı Saraç ve Karabük Üniversitesi Rektörü Polat tarafından Itno’ya Karabük Üniversitesi fahri doktora belgesi takdim edildi.

Programda konuşan Itno, kendisine sunulan fahri doktoradan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

2010’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye’de sadece 4 Çadlı öğrenci olduğunu kaydeden Itno, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’de Çad’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında ilişkilerimiz gerçekten çok güçlendi." dedi.

Itno, Türkiye’nin büyük bir medeniyete sahip olduğunun altını çizerek, "Bizim geçmişten gelen belli ilişkilerimiz vardı. Belki siz öğrenciler bunu bilmiyorsunuz ama okuyun, bakın." diye konuştu.

- "Türkiye'de yaklaşık 900 Çadlı öğrenci var"

Türkiye ile ilişkilerinin 16. yüzyılda başladığını anımsatan Itno, "2010’da Türkiye'de 4 öğrenci varken, şu anda yaklaşık 900 Çadlı öğrenci var. Bu çok önemli bir rakam." ifadesini kullandı.

Itno, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istek ve iradesiyle gerçekleştiğine işaret ederek, "Sayın Erdoğan’ın Çad’da 2017’de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Çadlı öğrenciler Türkiye’de eğitim alma imkanına sahip oldu." dedi.

Çadlı öğrencilere burada aldıkları eğitimle Çad’a hizmet edeceklerini anlatan Itno, burada okuyan gençlerin ülkelerinin geleceği olduğu değerlendirmesini yaptı.

Itno, Çadlı gençlerin bilimsel gelişme sağlayacak konulara odaklanması gerektiğini belirterek, ülkelerinin Türkiye’de öğrenim gören bu gençlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

- "İlişkiler daha da gelişecek"

Türkiye’deki akademisyen ve eğitim kadrolarının burada Çadlı öğrencilerin yanında olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Itno, "İki ülke arasındaki ilişkiler daha da gelişecek." ifadesini kullandı.

Türkiye’de öğrenim gören Çadlı öğrencilerin bulundukları toplumda örnek olmaları gerektiğini belirten Itno, öğrencilere hitaben "Bugün Türkiye’de Çad’ın temsilcilerisiniz. Yarın da Türkiye’nin Çad’daki elçileri olacaksınız." dedi.

Itno, Çadlı öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süreyi iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Katma değerli alanlarda çalışmalıyız ki Çadlı öğrenciler buraya gelsinler, öğrensinler ve Çad’a geri geldiklerinde ülkemiz için çalışabilsinler. En iyisine ulaşmaya çalışın. Bir yola girdiğinizde sonuna kadar gitmeniz gerekiyor ve bunu başarılı bir şekilde yapmanız gerekiyor. 20-25 yaşlarındasız. Ben 69 yılımı verdim. Yani benim geleceğim arkamda kaldı ama sizinki önünüzde."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:52
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay
  2. Çad Devlet Başkanı İdris Debi
  3. Fahri doktora takdim töreni

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