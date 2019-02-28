Çad Cumhurbaşkanı Itno'ya fahri doktora takdim töreni

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayısının 148 bini aştığını belirterek, "57 üniversitemiz, 18 ülkeyle toplam 229 ortak eğitim öğretim protokolü yürütüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çad Yükseköğretim Bakanı David Houdeingar ile Prof. Dr. Saraç'ın katılımıyla, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için YÖK Konferans Salonu'nda fahri doktora tevdi töreni düzenlendi.

Saraç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yükseköğretim alanının, başta buna erişim olmak üzere pek çok alanda önemli ilerleme kaydettiğini anlatarak, "Bugün itibarıyla 8 milyona yakın öğrenci, 160 bini aşkın öğretim elemanı, 206 üniversite, Türkiye yükseköğretim alanını oluşturuyor. Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en önde ülkesi durumunda." değerlendirmesini yaptı.

Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemine işaret eden Saraç, ülkelerin özellikle genç ve parlak beyinleri kendi eğitim sistemlerine katmak için önemli teşvik ve uygulamalarda bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası öğrencilerin, ülkelerin kamu diplomasisi ve yumuşak güç kullanımında büyük imkanlar sağladığına dikkati çeken Saraç, Türkiye'de de bu alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yeni YÖK olarak, hedef odaklı uluslararasılaşmayı 4 yıl önce gündeme aldıklarını ve bu alanda strateji belgesi hazırlandığını hatırlatan Saraç, "4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayısı, bugün 148 bini aştı. 4 yılda 3 katı geçti. 57 üniversitemiz, 18 ülkeyle toplam 229 ortak eğitim öğretim protokolü yürütüyor. Yükseköğretim alanında YÖK Başkanı olarak, ilgili ülkenin bakanı düzeyinde 34 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladık." diye konuştu.

Bu anlaşmaların, ülkeye gelen ortak programlarla hoca ve öğrenci hareketliliğini artırdığına işaret eden Saraç, 2017'de ilk kez uluslararası ölçekte Türkiye'de İslam ülkeleri rektörler konferansının düzenlendiğini ve "Ankara Bildirgesi"nin imzalandığını dile getirdi.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'na ilişkin bilgi veren Saraç, 36 ülkenin üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında yürütülen 100'e yakın ortak bilimsel projeye, program kapsamında öğrenci ve akademik personel değişimi için destek sağlandığını anlattı. Saraç, "Yeni YÖK'ün 'Mevlana' adını verdiği değişim programı, Avrupa'daki Erasmus Programı'nın yerini almaya yavaş yavaş başladı." dedi.

Türkiye'yi tercih eden uluslararası öğrencilerin, Avrupa standartlarında eğitim olanağı bulduğunu vurgulayan Saraç, öğrencilerin diplomalarının sadece Avrupa genelinde değil önde gelen birçok ülkede iş imkanlarına kapı açan önemli bir anahtar olacağını belirtti.

Türkiye'de 180 farklı ülkeden uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirten Saraç, "En fazla öğrenci Suriye'den gelirken, bu ülkeyi sırasıyla Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Afganistan takip ediyor. Ayrıca üniversitelerimizde 3 bin 203 yabancı akademisyen görev yapıyor. Uluslararası öğrenciler, lisansüstü eğitimde dünyanın araştırma kapasitesi en güçlü eğitim kurumlarını tercih ediyor." diye konuştu.

Karabük Üniversitesinin Türkiye'de en çok uluslararası öğrenci alan üniversiteler arasında 4. sırada yer aldığını belirten Saraç, bu nedenle üniversitenin kadrolarını tebrik etti.

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkilerin artarak sürdüğünü ifade eden Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki ülke ziyaretinin bu ilişki düzeyini çok daha üst düzeye çıkardığını vurguladı.

Çadlı öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde devlet bursu tahsis edildiğine de dikkati çeken Saraç, törene iştirak eden 350 Çadlı öğrencinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştireceğini söyledi.

Bu öğrencileri geleceğin iktisadi, siyasi ve endüstri alanının büyükelçileri olarak gördüklerini dile getiren Saraç, "İleride görev alacakları Çad veya başka ülkede hem ülkelerini hem de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler." dedi.

- "Çadlı öğrencilerin ayrı bir yeri var"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise kentte 6 bin 500'e yakın uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirtti.

Çadlı öğrencilerin kendileri için ayrı yeri olduğunu anlatan Polat, "Çadlı öğrenci başkanı 'Çad'da size bir ev yapalım, oraya gelin' dedi. Fiziki olarak Çad'da bir evim olmadı, olmayacak ama şunu çok iyi biliyorum ki Çadlıların gönlünde kocaman bir evim var." değerlendirmesinde bulundu.