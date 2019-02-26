Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

ANKARA (AA) - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun resmi ziyaret için 26-28 Şubat'ta Türkiye'de olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Itno'nun Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.









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