Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno Türkiye’ye geldi Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Türkiye’ye geldi. Esenboğa Havalimanına 17.14’te inen Cumhurbaşkanı İtno’yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

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