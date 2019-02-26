Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno Türkiye’ye geldi
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.26 Şubat 2019 Salı 17:48
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Türkiye’ye geldi. Esenboğa Havalimanına 17.14’te inen Cumhurbaşkanı İtno’yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
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