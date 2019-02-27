Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno Anıtkabir’i ziyaret etti
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Anıtkabir’i ziyaret etti.27 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Itno, güne Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. Mozoleye çelenk bırakan Itno, anıt defterini de imzaladı.
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