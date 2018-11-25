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Çad Cumhurbaşkanıdiplomatik ilişkilerinin bulunmadığı İsrail'e geliyor

25 Kasım 2018 Pazar 16:22
Çad Cumhurbaşkanıdiplomatik ilişkilerinin bulunmadığı İsrail'e geliyor

KUDÜS (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad'ın Cumhurbaşkanı İdris Debi, diplomatik ilişkilere sahip olmadıkları İsrail'i ziyaret edecek.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Debi, resmi ziyaret kapsamında bugün İsrail'e gelecek.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Debi'nin, Başbakanlık Ofisinde bir araya geleceği daha sonra Çad Cumhurbaşkanı'nın İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile görüşeceği belirtildi.

İlk kez bir Çad Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştireceğine dikkat çekilen açıklamada, Debi'nin ziyareti "tarihi ve önemli" bir adım olarak nitelendirildi.

İsrail basını Netanyahu-Debi görüşmesinde iki ülke arasında güvenlik iş birliği konularının ele alınacağını yazdı.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile Çad'ın son zamanlarda yakınlaşması gözle görülür hale gelmişti.

Orta Afrika ülkesi Çad, 1972'de İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:22
  1. Binyamin Neanyahu
  2. Çad
  3. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi
  4. İsrail

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