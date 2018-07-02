Çabuk acıkmayı engelleyen besinler

YUMURTA

Yumurtanın son derece önemli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bilimsel veriler var. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı güçlü kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir.

YEŞİL ÇAY

Birçok faydası olan yeşil çay ana öğünlerden sonra tüketildiğinde karbonhidratın kana karışmasını yavaşlatır. Günde 2-3 fincan tüketeceğiniz yeşil çay ile tok kalma sürenizi uzatabilirsiniz.

AZ YAĞLI PEYNİR, YOĞURT SÜT

Tam yağlı süt, peynir ve yoğurt tüketmek yerine az yağlı, yarım yağlı olarak ifade edilenleri tüketmeniz faydalı. Üstelik protein açısından zengin olduklarından dolayı iştahı baskılamakta yardımcı olurken, uzun süre tok tutuyorlar.

ÇORBA

Çorbalar su içerdiklerinden dolayı ve midede oluşturdukları basınç nedeni ile daha kısa sürede doymamızı sağlayan besinler. Yemeğe sebze, ıspanak, kereviz, kabak gibi sebzelerden yapılmış çorba ile başlamak, ana öğünlerde fazla yemenizi engeller, gün içerisinde tok tutucu özelliği ile fayda sağlar.

LİMON VE ZEYTİNYAĞI

Günlük yağ gereksiniminin bir kısmı tekli doymamış yağ asitlerinden karşılandığında yani zeytinyağı tüketimi yeterli olduğunda metabolizmanın desteklendiği ve kilo vermenin kolaylaştığı bilimsel çalışmalar ile gösterilmiş. Salatalara avokado koymak ya da üzerine limon sıkarak, bir iki tatlı kaşığı zeytinyağı damlatarak tüketmenin tokluk sağlamak açısından önemli rol oynar.

YULAF

Besleyici olduğu kadar düşük kalorilisiyle dikkat çeken yulafı yoğurt veya sütle karıştırıp yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, kuruemişler ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tokluk sağlar. Üç yemek kaşığı yulaf kepeği bir dilim ekmeğe eşit.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişlerin en önemli özelliği liften zengin olmaları, şeker içermemeleri, içerisinde katkı maddesi olmaması. Bu nedenle günde bir çay bardağı kadar tüketebilirsiniz. Ama akşam beşe altıya kadar yemenizde fayda var. Zira akşam saatlerinde metabolizma hızı yavaşladığından, aldığınız kaloriyi yakamayabilirsiniz.

SALATA

Yemeklerde salata tüketmek, hem bol lifli olması nedeniyle hem de şeker içeriği bulunmamasından dolayı tok tutar, fazla yemeyi önler. İçine taze kırmızı biber, dereotu doğramak da tokluk derecesini artırır.