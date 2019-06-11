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Çabanın ölümünde boğa da şüpheli

Kırklareli'nde boğazında kesik izleri ile vücudunda darp izleri olduğu tespit edilen çobanın ölümüne ilişkin, 3 şüpheli gözaltına alındı- Ekipler çobanın bölgede başıboş halde dolaşan bir boğanın saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor- Bölgedeki bir boğanın boynuzlarından alınan numuneler laboratuvara gönderildi

11 Haziran 2019 Salı 14:00
Çabanın ölümünde boğa da şüpheli

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir çobanın merada ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler çobanın ölümüne başıboş gezen bir boğanın da neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Alınan bilgiye göre, dün Kayalı Barajı'nda Celalettin Elikan'ın (60) cesedinin bulunmasına ilişkin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 250 polisin katılımıyla bölgede arama yapıldı, herhangi gibi bir suç aleti veya bir bulguya rastlanamadı.

Bu arada ekipler, çobanın bölgede başıboş halde dolaşan bir boğanın saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor

Bölgedeki bir boğanın boynuzlarından alınan numuneler kriminal laboratuvarına gönderildi.

- Olay

Dün "böcek ısırması nedeniyle bir kişinin bayıldığı" ihbarı üzerine Kayalı Barajı civarına giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etmiş ve olay yerine gelen polis ile jandarma ekipleri, cesedin Celalettin Elikan'a ait olduğunu belirlemişti.

Boğazında kesik izleri ile vücudunda darp izleri olduğu belirlenen çobanın kol saati de ölü bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuştu.

Elikan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:00
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