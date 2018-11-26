CA 125 değerleri neden yükselir? CA 125 yüksekliği nasıl düşürülür CA 125 değeri 200 - 800

CA 125 son zamanlarda çokça duyulan bir test türüdür. Her vatandaş sağlıklı olmak ister. Kanser çağımızın en büyük ve en tehlikeli hastalıkların başında gelmekte. Kanseri erken tedavi ile yenilebilir. Kanser şüphesini ortadan kaldırmak için CA 125 testi yapılmalı. CA 125 nedir? CA 125 değeri nasıl ölçülür? CA 125 değeri kaç olmalı? CA 125 değeri neden yükselmekte? CA 125 değeri yükselen bir kişi, CA125 değerini nasıl düşürmeli? CA 125 aç karnına mı yoksa tok karnına mı yapılır?

CA 125 testi nedir?

CA 125 testi, kanda bulunan CA 125 proteininin (kanser antijen 125) miktarını ölçmeye yarar. CA 125 testi, bir tümör belirteçi olarak bilindiği için, CA 125 testi yüksek çıkan kişiler, bu test ile alakalı çok fazla sorular yöneltmektedir. CA 125 yüksekliğinden bahsedebilmek için, test sonucunun 35 ve üstü olması gerekmektedir. CA 125 bir kanser antijenidir. Cancer (C) ve antigen (A) kelimelerinin ilk harerinden ismi oluşturulmuştur. Adet kanamalarının görüldüğü zamanlarda, (normalde de yüksek çıkabildiğinden dolayı) CA 125 için kan alınması sakıncalı olabilir. Bu sebepten dolayı da, daha çok adet döneminin ardından bayanlardan kan alınması tercih edilmektedir.

CA 125 kanser haricinde kimlerde yüksek çıkar?

CA 125 değerleri, kanser haricinde bazı durumlarda ve sağlıklı kişilerde de yüksek çıkabilmektedir. Bu durumlar ise aşağıda belirtilmiştir.

Hamilelik,

Adet dönemleri,

Overin kistik hastalıkarı(polikistik over sendromu gibi)

Endometriozis

Karaciğer sirozu

Yumurtalık iltihapları

Divertikülit ( bağırsak rahatsızlığı )

Miyomların olması durumunda

Sigara tüketimi

Akıllardan çıkarılmaması gereken bir diğer konu da, CA 125 testi normal ve sağlıklı kişilerde bir kanser tarama

testi olarak asla kullanılmamalıdır.

CA125 nasıl kullanılır?

CA-125 ilk olarak yumurtalık kanseri tedavisinin takibi esnasında kullanılmaktadır. Tedavinin tamamlanmasının ardından, kanserin yeniden görülüp görülmeyeceğini belirleyebilmek amacı ile CA-125 testinden yararlanılmaktadır. Seviyelerin yükseldiğini veya düştüğünü gösteren bir dizi CA-125 testi, tek bir teste göre sıklıkla daha fazla kullanışlıdır. Soy geçmişinde yumurtalık kanseri bulunduğu halde, daha hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip takip edilebilmesi için, bazen bu testten de yararlanılmaktadır. Özgün bir test olmadığı için, yumurtalık kanseri taraması amacı ile bu test kullanılmamaktadır. Normal adet kanaması esnasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan seviyeleri artabilmektedir.

CA 125’in normal sınırları nedir?

CA 125 düzeyi 35 U/mL’nin altında olmalıdır.

CA 125 düzeyi yüksekse ne düşünülür?

CA 125 düzeyinin fazla olması durumunda, illa yumurtalık veya rahim kanserinin olduğu düşündürmemelidir. Çünkü bu protein, kanser haricinde aşağıdaki sebeplerde de yükselebilmektedir.

Karaciğer hastalıkları,

Hamilelik,

Karın içi enfeksiyonlar,

Rahim ile ilişkili bazı rahatsızlıklarda da yüksek CA 125 seviyelerine rastlanabilmektedir.

CA 125 seviyesinin azalması ne düşündürür?

Yumurtalık veya rahim kanseri olan bireylerde, tedavinin yapılmasının ardından azalan CA 125 seviyesi, tedavinin işe yaradığını ve kanserin tedaviye cevap verdiğini ifade etmektedir.