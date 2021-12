C vitamini nelerde var? Soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinler

C vitamini, insan sağlığı için çok önemlidir ve pek çok hastalığa karşı korur. Kolajen üretmede görev alır; sağlıklı ve canlı bir cilt oluşmasına katkı sunar. Yüksek tansiyonu dengeler.

C vitamini nelerde var?

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve

Limon

Kırmızı ve yeşil biber

Domates

Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler

Taze kuşburnu

Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır

Soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinler

Beslenme ve diyet uzmanı Semahat Burcu Sel, soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinlerle ilgili bilgiler verdi.

Enerji ihtiyacının karşılanması için; protein, posa, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme programı uygulanmalıdır. Su tüketimi, olası sıvı kaybı nedeniyle 2,5-3 lt. civarında olmalıdır. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklık sistemine destek sağlayacak vitamin, mineral ve besinler şunlardır: C VİTAMİNİ: En iyi antioksidan vitaminlerden biridir. Eğer C vitamini vitamin formunda değil de besinlerden alınırsa bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. Böylece vücuttaki savaşçı hücreler de güçlenir. Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.

Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur.

Bağırsak sağlığı bütün vücudu etkilemektedir. Bağırsaklarda ne kadar probiyotik bakteri varsa metabolizma o kadar güçlü olur. Bu bakterileri artırmak için prebiyotik besinler tüketmelidir. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında pancar, muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar. Sarımsak içinde kükürtlü bileşikler yanında A, B1 ve C vitamini de içeren çok faydalı bir besindir.

Zerdeçalın antiinflamatuar etkisinin yapılan geniş araştırmalar neticesinde kurkuminden kaynaklandığı belirtilmektedir. İnflamasyon ile ilişkili olan enzimleri düzenlemektedir. İnflamasyon işleyişinin; beyin, kalp - damar, akciğer, metabolik ve otoimmün hastalıklar gibi birçok kronik hastalıkta rolü olduğu bilinmektedir.

Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafiflemesinde yararlıdır. Bağışıklık sistemini destekler.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler.

Beyaz çay nedir?

Beyaz çay için toplanan çay yaprakları işlenirken çok az okside olduğu için, yeşil çaya oranla daha fazla antioksidan içerir. Yeşil çay ile beyaz çayın faydaları aşağı yukarı aynıdır, ancak beyaz çayın antioksidan kapasitesi daha fazladır.

Beyaz çay ne işe yarar?

Beyaz çay hafızanızı geliştirir.

Sizi daha enerjik yapar.

Kalp sağlığınızı korur.

Antioksidan içerdiğinden dolayı cilt yıpranmalarını önlemeye destek verir.

Tansiyon ve kolestrolün düşürülmesine destek verir.

Diş sağlığı için oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Nasıl demlenir?

Beyaz çay demleme işlemi için yeterli miktarda suyu kaynatmak ve su kaynadıktan sonra yaklaşık iki dakika beklemek gerekiyor. Kaynar haldeki suya eklenen çayın lezzeti olumsuz anlamda etkilenebileceği için bekleme süresi önem taşıyor.