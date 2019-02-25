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Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur? | C vitamini almak için ne yapmalı?

C vitamini eksikliğine ne iyi gelir? C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalıklar hangisidir? Sorusunun cevabı araştırılmakta. Soğuk havaların hüküm sürdüğü bu günlerde bağışıklık sisteminin güçlü kalması için C vitamini olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Cildin kolajen üretebilmesi, tendonların, bağ dokuların, damarların ve kıkırdağın yenilenebilmesi için C vitamini gereklidir.

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:33
Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur? | C vitamini almak için ne yapmalı?

C vitamini eksikliğine ne iyi gelir? C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalıklar hangisidir? Sorusunun cevabı araştırılmakta. Soğuk havaların hüküm sürdüğü bu günlerde bağışıklık sisteminin güçlü kalması için C vitamini olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Cildin kolajen üretebilmesi, tendonların, bağ dokuların, damarların ve kıkırdağın yenilenebilmesi için C vitamini gereklidir.

C vitamini yukarıda belirttiğimiz maddeler dışında kan damarları, kıkırdak sağlığı için gerekli olan besinlerin başında gelir. C vitamini çok güçlü bir antioksidan olarak vücutta hareket eder ve bağışıklık sistemini hastalıklara, enfeksiyonlara karşı güçlendirir. Serbest radikallerin hareketlerini kısıtlayarak kanser riskini azaltır bunun yanında cilt sağlığına inanılmaz faydalıdır. Vücutta C vitamini eksikliği oluşmaması için düzenli olarak bu vitamini içeren besinler tüketilmelidir. Aşağıdaki listede oranlarıyla birlikte yüksek C vitamini içeren besinleri sıralayacağız ama C vitamini içeren besinler bu listeyle sınırlı değil.

C vitamini hangi hastalıklardan korur?

Damar sertliği veya yüksek kolestrolü olanların günde 500 mg C vitamini alması kan damarlarında genişleme olmasını sağlar. Ürik asidi yüksek olanlarda ve gut hastalarında C vitamini kandaki ürik asit seviyesini düşürür.

Midede ülser ve gastrit yapan mikrobun öldürülmesinde C vitamini faydalıdır. Damar sertliğinin önlenmesinde faydalıdır.

Katarakt oluşumunu önlemek için günde günde 300 mg C vitamini alınması önerilmektedir.

Biberler: 100 gramlık biber yaklaşık olarak 183,3 mg C vitamini içerir. Tatlı Kırmızı Biber (349%), Tatlı Yeşil Biber (220%) oranında biberde bulunur.

Guava: 100 gram guava yaklaşık olarak 228,3 C vitamini içerir.

Kale: 100 gram kale 120 mg C vitamini içerir.

Kivi: 100 gram kivi ortalama 92 mg C vitamini içermektedir.

Brokoli: 100 gramlık brokolide 89,2 C vitamini bulunur.

Çilek: 100 gram çilek 58.8 mg C Vitamini içermektedir.

Portakal: 100 gramlık portakal ortalama 53.2 C vitamini içerir.

Domates: 100 gram domates ortalama 22.8 mg C vitamini içerir.

Bezelye: 100 gram bezelye yaklaşık olarak 60 mg C vitamini içerir.

Papatya: 100 gram papatyada yaklaşık olarak 60.9 mg C vitamini bulunmaktadır.

C vitamini içeren diğer besinler:

Lahana

Brüksel lahanası

Alabaş

Brokoli

Kar bezelye

Karnabahar

Patates

Çin lahanası

Tatlı patates

Kuşkonmaz

Balsam

Şalgam

Domates

Domates sosu

Guava

Papatya

Kivi

Çilek

Ananas

Greyfurt

Kavun

Avokado

Mandalina

Trabzon hurması

Karpuz

Hangi besinde ne kadar C vitamini var?

100gr için,

Kırmızıbiber: 190 mg

Yeşilbiber: 150 mg

Brokoli: 90 mg

Kivi: 90 mg

Papaya: 60 mg

Çilek: 60 mg

Portakal:50 mg

Limon: 40mg

Greyfurt:30 mg

Ispanak: 30mg

Patates:20 mg

Kavun:20 mg

Üzüm: 10mg

Kayısı: 10mg

Erik: 10mg

Karpuz: 10mg

Muz: 10mg

Havuç: 10 mg

Avokado: 8 mg

Elma: 6 mg

Salatalık:3 mg

Günlük alınması gereken C Vitamini oranları:

1yaş altı: 30 mg

1-3yaş: 35 mg

4-6yaş: 50 mg

7-9yaş: 60 mg

10-12yaş: 75 mg

13–20 yaş: 90 mg

20 yaş üstü: 75 mg

Hamile kadın: 100 mg

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:33
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