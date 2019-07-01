C ve D vitamini eksikliği terlemeye sebep oluyor! | Terleme sebepleri
Terlemek aslında çok doğal bir olgudur.01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, terleme sorunu meydana geliyor. Aslında çok normal olan bu olay, fazla olduğunda, vücutlarda sorun meydana getirebilir. En başta sıvı kaybını tetikleyen terlemenin günlük 100 - 150 cc kadar olması normal, fazlası hastalık olarak görülüyor.
Aşırı terlemenin birçok sebebi vardır. En çok dikkat çekeni ise, C ve D vitaminin eksik olması durumudur. Bu vitamin eksiklikleri dolayısıyla; diş eti kanaması, iltihaplanması, raşitizim, kansızlık, eklemlerde ağrı, vücut yaralarının iyileşememesi, şişkinlik gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor.
Özellikle çok terleyip sıvı kaybına uğrayan kişilerin, bol C - D vitaminiyle birlikte su tüketmesi gerekir.
C vitamini içeren besinler
- Limon, greyfurt, mandalina, portakal
- Kavun
- Kivi
- Yaban mersini
- Taze rezene
- Yeşil biber
- Kırmızı lahana
- Kuşburnu
- Tere
- Karnabahar
- Roka
- Brokoli
- Papaya
- Soğan
- Bezelye
- Taze fasulye
- Kırmızı dolmalık biber
- Üzüm
D vitamini içeren besinler
- Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt
- Tereyağı
- Ton balığı
- Somon
- Uskumru
- İstridye
- Karaciğer
- Yumurta sarısı
- Tatlı patates
- Balık yağı
- Mantar
- Maydanoz
- Yonca
- Isırganotu
- Yulaf
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