0553 313 94 23

C-Major İşten Sesler Korosu, eğitim hayatına devam edemeyen çocuklar için konser düzenledi

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen çocuklar için konser düzenledi. Geliri Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışlanan konserde Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 22:45
C-Major İşten Sesler Korosu, eğitim hayatına devam edemeyen çocuklar için konser düzenledi

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen çocuklar için konser düzenledi. Geliri Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışlanan konserde Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne aldı.

 

CEO’lar ile üst düzey yöneticilerden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine destek olan TOÇEV yararına büyük bir etkinlik düzenledi. Levent İş Sanat’ta sahne alan C-Majör İşten Sesler Korosu’nun yanı sıra birçok iş insanlarının destek olduğu etkinliğin geliri TOÇEV’e bırakıldı. C-Majör’ün yanı sıra konserde Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne aldı. Sanatçılar tarafından koru halinde seslendirilen şarkılar büyük beğeni ile dinlendi. Kimi zaman eğlendiren kimi zaman da nostaljik yolculuğa çıkaran şarkılar davetlileri mest etti.



“İçinden 1 TL dahi almadan tamamını bağış yapıyoruz”

 

Yaklaşık 5 yıldır yardım konserleri düzenlediklerini vurgulayan İbrahim Yılmaz, “Yaklaşık 5 yıldır yardım konseri düzenliyoruz. Daha önce engelliler ve down sendromlular için konser düzenledik. Yaptığımız organizasyonların sonucunda elde ettiğimiz gelirin hepsini içinden 1 TL dahi almadan tamamını bağış yapıyoruz. Burada birçok iş insanları var. İş hayatında başarılı olmuş, artık bu dünya için yardıma ihtiyacı olan insanlar için ne yapabilirim diyen insanların topluluğu aslında. Bu koroya katkıda bulunmak isteyen herkesi de aramızda görmek isteriz. Bugünde TOÇEV yararına buradayız. TOÇEV’in çocuklar için yaptıklarını biliyoruz. Özellikle burada olmaktan çok mutlu ve gururluyuz” dedi.



“Konserlerin tümünü onlara bağışlıyoruz”

 

Eğitime ağırlık veren bir proje olduğunu belirten C- Majör Kurucu Başkanı Recai Çakır ise, “Tamamen eğitime ağırlık veren bir Vakıf. Onlarla 25. Yılında birlikte organizasyon yaptığımız için çok mutluyuz. SİMAJÖR’e gelince, CEO’lardan yani iş insanlarından oluşan bir vakıf. Amacı tamamen sosyal sorumluk projesi. Bir nebze farkındalık oluşturabilmek. Toplumun dikkatini çekebileceğimiz konuları gündeme getirecek vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak ve onlara da yardımda bulunarak konserlerin tümünü onlara bağışlıyoruz” diye konuştu.



“Çocuklar yararına yaptığımız konserler, hepimizi besleyen konserler”

 

Eğlenerek şarkılar söylediğini anlatan sanatçı Burcu Kösem de, “Böyle köprü vazifesi üstlenmekten dolayı çok mutluyuz. Eğlenerek şarkılar söylüyoruz ama bunun sonunda da topluma faydamız oluyor. Özellikle çocuklar yararına yaptığımız konserler, hepimizi besleyen konserler. Bugünde TOÇEV yararına bu konseri vermekten ve çocuklara ulaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:45
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
    1. Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
    2. Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda
    3. Mart 2019 Dünya Gündemi
    4. Analik Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi
    5. Yurtta hava durumu
    6. Yunus ekipleri 58 günde bir cephanelik..
    7. GÜNDEM / 1 Mart 2019
    8. Erzurum'da öğretim üyeleri ve..
    9. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura..
    10. Başkan Babaş’tan MHP adayına proje..
    11. Fatih’te inşaat iskelesi çöktü
    12. Belediye personeline iş güvenliği..
    13. Öğrenciler harçlıklarıyla köy..
    14. Samsun’da sosyal bilgiler öğretmenliği..
    15. Malezyalı muhalefet partisine rüşvet..
    16. Pentagonun Afganistan barış planı..
    17. BUDO'dan sefer iptalleri
    18. Meteoroloji uyardı! Seferler iptal..
    19. Adana'da 19 kilogram eroin ele geçirildi
    20. Adana'da bir kişi FETÖ'den tutuklandı
    21. Adana’da eroin ele geçirildi
    22. Yurtta kaçan 3 kız ortalığı karıştırdı!
    23. Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis..
    24. Kara yollarında son durum
    25. Adalet Bakanı Gül'den ABD'li..
    26. Gül'den William Barr'a 'FETÖ' mektubu!
    27. İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor
    28. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sokağa..
    29. Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına,..
    30. Cumhur İttifakı Germencik Belediye..
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi